Premiação do 1º Concurso de Poesias da CDL de Brusque é adiada para 2024

A premiação do 1º Concurso de Poesias da CDL de Brusque será realizado em 2024. O evento aconteceria na última quarta-feira, 15, mas precisou ser adiado.

O projeto, realizado em parceria com a Fundação Cultural e Secretaria de Educação do município, selecionou poesias originais e inéditas com o tema “Minha Cidade”.

Ao todo mais de 500 poesias foram inscritas, de alunos matriculados nas escolas de ensino fundamental de Brusque, tanto particulares como públicas, do 5º ao 9º ano. Cerca de 20 escolas da rede pública de ensino entregaram os trabalhos, bem como duas particulares.

Classificados

Foram selecionadas 163 poesias, conforme previsto no edital, e de acordo com a análise da Comissão Julgadora. A relação completa dos trabalhos pode ser conferida no site da CDL Brusque, clicando aqui, onde os nomes dos alunos estão por ordem alfabética.

Os três primeiros colocados, com as melhores poesias selecionadas serão contemplados, cada um, com uma viagem ao Beto Carreiro World, com direito a três acompanhantes cada, além da inserção das poesias em um livro que homenageará os 163 anos de Brusque.

Da mesma forma, os colocados, do quarto ao 163º lugar, também terão as poesias inseridas na publicação. A lista completa dos alunos vencedores está disponível no site da CDL Brusque.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: