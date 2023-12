PRF divulga balanço da Operação Natal 2023; saiba quantos acidentes de trânsito aconteceram em SC

A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta terça-feira, 26, a Operação Natal 2023, totalizando quatro dias de fiscalização especial nas rodovias federais catarinenses. A operação começou no sábado, 23.

Ao todo, foram registrados 95 acidentes, com 107 feridos, e apenas duas mortes, e apesar disso, esse número apresentou redução comparada aos anos anteriores. Nas rodovias que cortam o estado, a PRF registrou o menor número de mortes em quatro anos, pontuando que 2020 foi marcado pela pandemia e restrições à circulação.

O balanço de acidentes e feridos apontou estabilidade, com discreta oscilação estatística.

Aproximadamente 2,5 mil veículos foram abordados e fiscalizados nas unidades da Polícia Rodoviária Federal. Também posicionados em pontos estratégicos, PRFs flagraram centenas de condutas perigosas praticadas por motoristas.

– Embriaguez ao volante ou recusa ao teste: 133

– Flagrantes de veículos em excesso de velocidade: 540

– Ultrapassagens proibidas ou em condições de risco: 537

– Motoristas ou passageiros sem cinto de segurança: 301

– Condutores manuseando celular: 48

– Crianças sendo transportadas sem cadeirinha: 41

Ao longo da semana, o volume de veículos nas BRs de Santa Catarina deve aumentar consideravelmente no sentido Litoral. Há expectativa de grande fluxo de turistas que vêm do interior catarinense, de estados como Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, e mesmo de países vizinhos, como Argentina e Uruguai.

Por esta razão, a PRF reforçará a fiscalização nos próximos dias, e na sexta-feira, 29, repetirá outra grande operação de policiamento: a Operação Ano Novo, que acontecerá até 1º de janeiro de 2024.

Acidentes com óbito

Um homem, que não foi possivel ser identificado, morreu após ser atropelado por um carro, durante esse domingo, 24. O acidente aconteceu no quilômetro 61 da BR-101, em Araquari. Segundo as informações, ele foi atingido por um Fox com placas de Joinville.

A região chegou a ficar interditado temporariamente, mas não causou lentidão no trânsito. Ainda segundo as informações, o motorista do veículo não teve ferimentos. A dinâmica do acidente não foi informada.

Outra morte no Sul Catarinense também na região da BR-101, foi registrada. Um motociclista acabou morrendo em Imbituba, após ser atingido por um caminhão. A dinâmica do acidente não foi informada, nem a identificação dos envolvidos.

