A transformação de Brusque pode ser vividamente evidenciada nesta edição por meio de uma exibição de fotografias, a qual remonta à enchente de 26 de dezembro de 1978.

Este evento climático extremo, que resultou no transbordamento do rio Itajaí-Mirim, trouxe consideráveis inconvenientes para os moradores de Brusque.

Na ocasião, várias ruas da cidade foram submersas devido à enchente.

Essa situação foi provocada pelas intensas chuvas do dia anterior, que afetaram o Natal em toda a região do Vale do Itajaí.

Naquela fatídica terça-feira seguinte, muitas pessoas acordaram surpreendidas diante do volume extraordinário de água que descia do Alto Vale.

A evolução pós enchente

Ao comparar esse passado de mais de quatro décadas com o cenário recente, torna-se evidente a transformação ocorrida em Brusque ao longo do tempo.

Fazemos essa comparação entre o ano de 2023 e o de 1978, especificamente o dia 26 de dezembro.

O conjunto de fotos que você acompanha a seguir proporciona uma visão objetiva da evolução da cidade, conhecida como o Berço da Fiação Catarinense, quando observada 45 anos após a enchente.

Acompanhe essa jornada temporal.

