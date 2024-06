Primeiro presidente da história da CDL de Brusque é homenageado no evento de 55 anos da entidade

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque completou no dia 3 de junho 55 anos de fundação. Para celebrar a data, a entidade realizou nesta sexta-feira, 7, a palestra “Destruindo o Impossível”, com o atleta Daniel de Oliveira. O primeiro presidente da história da entidade, Antônio Cervi, também foi homenageado.

O esportista é ultramaratonista, campeão mundial, recordista pan-americano e é conhecido por ser um dos únicos a fazer todas as distâncias do triathlon. O evento aconteceu no Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb), e começou às 19h.

Data especial

O presidente da CDL Brusque, Valter Kohler, agradeceu em seu discurso todas as diretorias que passaram pela entidade.

“A CDL Brusque foi fundada com o desafio de oferecer suporte ao comércio local. Pelo associativismo, fortalecemos as empresas e passamos a oferecer consultas de crédito, gerando segurança nas vendas à prazo”, comentou.

Sobre a região, comentou que a CDL fortaleceu o setor do comércio e de serviços de Brusque e Botuverá, se tornando protagonista no cenário econômico.

“É pelo acesso ao emprego e à renda que a nossa região se destaca no cenário nacional, em segurança e qualidade de vida. A cada nova diretoria formada, se renova a energia desta entidade. É mérito de todos a conquista de 900 associados, os eventos promovidos, os serviços prestados e o compromisso de manter a entidade alinhada às exigências dos novos tempos”, concluiu.

O evento contou com a presença de convidados e autoridades. Uma placa de homenagem também foi entregue ao atual presidente da entidade.

