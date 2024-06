Muitos moradores de Brusque, assim como de outras cidades circunvizinhas, estão ansiosos para saber como o decorrer do inverno em 2024 irá se apresentar, especialmente em relação às temperaturas.

Seja por curiosidade ou com a expectativa de alavancar seus negócios no setor do vestuário, calçadista e outros segmentos que dependem do frio, todos aguardam com interesse as previsões para a estação.

Para falar sobre este tema com propriedade, buscamos uma fonte oficial, respaldada por um profissional da área. Para tanto, o meteorologista Piter Scheuer nos concedeu uma entrevista especial.

No boletim exposto logo após a foto, ele avalia as condições esperadas e adverte que a região brusquense poderá pedir por chuva. Acompanhe os detalhes depois da imagem.

Inverno e as temperaturas

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos começar este boletim desmistificando alguns boatos que circulam nas redes sociais sobre o inverno de 2024. Apesar de rumores sobre um frio recorde e neve intensa, os modelos climáticos não estão projetando isso.

Pelo contrário, as previsões indicam um inverno normal em Santa Catarina em termos de frio, ou ligeiramente mais quente que o habitual, e isso inclui Brusque e região.

Em termos práticos, espera-se um junho com temperaturas acima da média, enquanto julho e agosto devem seguir um padrão histórico.

Algumas massas de ar polar trarão temperaturas muito baixas, como é comum nesta época do ano, alavancando episódios de geadas no Vale do Itajaí.

Além disso, o fenômeno La Niña influenciará o clima, com maior incidência a partir da primavera, podendo causar episódios de frio tardio até setembro e outubro.

Assim, considerando o histórico climatológico, antecipa-se um inverno que corresponda às expectativas gerais.

Inverno e as chuvas

Vamos agora falar sobre os prognósticos de chuvas durante o inverno. Já podemos antecipar a possibilidade de Brusque e cidades da região enfrentarem escassez hídrica.

Junho, que começou seco, deve continuar com pouca ou nenhuma precipitação até pelo menos o dia 15.

Já na segunda quinzena, são esperados eventos de umidade mais frequentes; no entanto, sem acumular volumes significativos.

Julho também deve seguir esta tendência de baixos acumulados pluviométricos, assim como agosto.

Em termos gerais, espera-se que as chuvas fiquem abaixo da média durante o inverno, o que pode resultar em eventos de estiagem. .

Queremos destacar que isso não exclui totalmente o risco de episódios de precipitações intensas, que podem, eventualmente, causar transtornos decorrentes de cheias.

No entanto, a tendência é que esses intervalos úmidos sejam curtos e os períodos secos se prolonguem.

Essa é a tendência climática atual para o inverno em Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

Continuaremos acompanhando as atualizações dos modelos, os quais estão sempre sujeitos a alterações, à medida que novas informações são incorporadas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

