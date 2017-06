Procura por cadastramento biométrico aumenta na região

A procura pelo cadastramento biométrico obrigatório da Justiça Eleitoral tem aumentado em Brusque, Guabiruba e Botuverá. Ao contrário do começo do ano, quando os funcionários do cartório eleitoral atendiam menos eleitores do que a capacidade diária, atualmente é necessário aumento da estrutura de atendimento.

Segundo Osvaldo Atanazio, coordenador da Central de Biometria de Brusque, a procura melhorou bastante desde o início do ano. Atualmente, ele informa, a média de atendimentos chega a 240 pessoas por dia, quase a capacidade máxima, que é de 250 pessoas.

O aumento da procura, segundo o coordenador, motivou o cartório eleitoral a instalar mais guichês de atendimento, além dos sete já existentes. Para isso, entretanto, é necessária a locação de uma nova sala, em virtude da falta de espaço no cartório eleitoral.

Dos municípios da região, Botuverá é que o apresentou o maior comparecimento, segundo dados informados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC), apurados até terça-feira, 13.

No município, até o momento, 24,05% dos 4.221eleitores compareceram ao posto de atendimento para fazer o cadastramento biométrico.

Em Brusque, compareceram até agora 17,12% dos 84.529 eleitores cadastrados. O menor comparecimento está registrado em Guabiruba, onde apenas 10,94% dos eleitores fizeram o cadastramento.

O número mais baixo é reflexo do fato de que os eleitores guabirubenses, por enquanto, precisam se deslocar até Brusque para fazer a revisão.

Atualmente, o posto de atendimento da Justiça Eleitoral está montado em Botuverá, na Casa da Cidadania, e no segundo semestre deste ano será deslocado para Guabiruba.

O processo de recadastramento biométrico obrigatório iniciou no dia 17 de abril e segue até 7 de dezembro. Quem não comparecer dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral terá o título de eleitor cancelado.

O eleitor pode fazer o recadastramento mediante agendamento de data e horário pela internet, no site do TRE-SC: www.tre-sc.jus.br.

A preferência do atendimento, conforme a Justiça Eleitoral, é para aqueles que têm o horário agendado. Para passar pela revisão, o eleitor precisa levar documento de identidade, título de eleitor e comprovante de residência recente.

No mês passado, a procura estava abaixo das expectativas da Justiça Eleitoral. À época, a média de atendimento dos eleitores dos três municípios estava 30% menor do que a capacidade do cartório.

A revisão de eleitorado é um procedimento para comprovação do vínculo dos eleitores com o município em que estão cadastrados.

O processo permite identificar fraudes de alistamento e atualizar a proporção de eleitores de cada localidade. Na ocasião é feita também a coleta biométrica, que conta com fotografia e digitais do eleitor, para atualização do cadastro da Justiça Eleitoral.



Cadastramento biométrico

Cidade Total de eleitores Percentual de comparecimento Guabiruba 14523 10.94% Brusque 84529 17.12% Botuverá 4221 24.05%

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC)

Serviço



Eleitores de Brusque e Guabiruba

Na Justiça Eleitoral

Rua Humberto Mattiolli, 78 – Centro de Brusque (próximo à praça Sesquicentenário)

Das 12h às 19h

Mais informações: 3396-6215

Eleitores de Botuverá

Na Casa da Cidadania

Rua Luiz Vicentini, 99, Centro de Botuverá

Das 09h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Mais informações: 3359-1489