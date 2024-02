Projeto propõe aumentar salário de vereadores de Guabiruba em 45%

Um projeto de lei que tramita na Câmara de Guabiruba pode aumentar o salário dos vereadores em 45%. De acordo com o portal da transparência do Legislativo, o salário atual é de R$ 5.364,47. Caso o projeto proposto pela Mesa Diretora seja aprovado, o valor subiria para R$ 7.809,54.

O aumento entraria em vigor na próxima legislatura, entre os anos de 2025 e 2028. Consta na ordem do dia da sessão da Câmara desta terça-feira, 20, a baixa do projeto de lei para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento.

“Por força da Constituição, o subsídio a ser fixado deve observar percentuais máximos do subsídio do deputado estadual (de 20% a 75%) (…) Informamos que o subsídio de deputado estadual a ser considerado corresponde a R$ 31.238,19 mensais”, defende a Mesa Diretora no projeto.

