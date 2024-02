Adolescente é apreendida por ajudar a planejar crime em que filho matou o pai em Indaial

Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida por suposto envolvimento no planejamento do crime que resultou na morte Márcio Elizeu Melo, de 45 anos, e em graves ferimentos para a esposa da vítima. O filho, que já confessou o crime, e um amigo dele, surpreenderam o casal com golpes de faca enquanto eles dormiam. O caso, que ocorreu na madrugada do dia 29 de janeiro, em Indaial, chocou a região.

As investigações a Polícia Civil continuaram após a prisão dos executores do crime, tendo sido relevada a participação também da namorada do amigo, uma adolescente, que teria participado do planejamento, auxiliado os envolvidos no dia do crime, bem como também seria beneficiada com a recompensa prometida. Diante disso, o Delegado de Polícia solicitou à Justiça a internação provisória da envolvida.

Na tarde desta terça-feira, 20, após a manifestação favorável do Ministério Público e decretação da internação pelo Poder Judiciário, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de apreensão da adolescente, que será encaminhada ao CASEP e ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou a identidade da adolescente.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações estão avançadas e serão concluídas nos próximos dias, sendo que estão pendentes os resultados de algumas provas de natureza pericial.

Detalhes do caso

A equipe de investigação da Delegacia de Polícia de Indaial identificou que o crime foi arquitetado pelo próprio filho do casal, que, além de planejar o crime, propôs recompensa a um amigo e ainda participou da execução do delito, tendo golpeado a mãe com múltiplas facadas.

Com base no apurado, a Polícia também conseguiu identificar o amigo, que recebeu a proposta de recompensa, bem como participou da execução do crime, motivo pelo qual o Delegado de Polícia representou pela prisão temporária de ambos, fato que ocorreu no dia 1º de fevereiro.

