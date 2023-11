Projeto que visa atrair investimentos para Brusque através de parcerias com o poder privado é apresentado

A Prefeitura de Brusque dará início ao Plano Municipal de Parcerias, que visa atrair a iniciativa privada para gerir determinados serviços e equipamentos públicos.

A apresentação do projeto ocorreu na noite desta segunda-feira, 20, e foi realizada pelo secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, que traçou as prioridades que a Prefeitura de Brusque tem para os próximos anos com a implementação de Parcerias Público Privadas (PPPs).

“Dado esse contexto de otimização dos gastos, maior eficiência da máquina e atração de investimentos privados, a prefeitura tem uma proposta de quais são as prioridades. Dentro das propostas, nós temos a concessão do serviço de saneamento básico. Isso está relacionado principalmente à questão do esgotamento sanitário, que hoje é uma das principais defasagens do município”, disse José Henrique.

Segundo o secretário, Brusque tem uma grande deficiência quanto ao tratamento de esgoto, abaixo dos 10%, e que é necessário acompanhar o marco do saneamento.

“Precisamos do apoio da iniciativa privada para conduzir esse projeto porque, em termos de expectativa de investimento, é algo em torno de R$ 640 milhões para ser investido ao longo dos próximos 10 anos. Então, não temos capacidade e condição financeira de trazer esse investimento com recurso público”, afirmou.

Investimentos

O Plano Municipal de Parcerias prevê investimentos também em equipamentos públicos, como o Monte Serrat, a Arena Multiuso, o pavilhão da Fenarreco, o Zoobotânico, o Parque das Esculturas, dentre outras possibilidades.

“São equipamentos públicos prioritários para discutirmos junto à iniciativa privada para trazer bons negócios, algo que fomente o lazer e o turismo na cidade”, acredita o secretário.

Além disso, o Cemitério Parque da Saudade e o serviço de iluminação pública também estão em pauta e são tratados como prioridades do plano.

“O serviço cemiterial e o serviço que temos de iluminação pública, pensando num lugar de cidade inteligente, que contemple integração de semáforos, câmeras, controle de operações e um centro de operações e monitoramento, enfim, isso tudo está na carteira de projetos a serem concedidos na modalidade de parceria público-privada”, finalizou José Henrique.

