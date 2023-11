VÍDEO – Alunos da escola João Stolte, em Botuverá, realizam apresentações no Dia da Consciência Negra

Foi realizado nesta segunda-feira, 20, na Escola de Ensino Básico Padre João Stolte, uma série de atividades em alusão ao Dia da Consciência Negra. Os alunos fizeram apresentações, contaram poesias e mostraram danças para o público.

Os professores envolvidos no projeto foram Dalva Rosana Dalsegio Gianesini, Aldenor Esteves e Letícia Dalabeneta. De acordo com eles, os trabalhos ressaltam a importância de refletir o respeito com a diversidade.

No palco da escola, os alunos apresentaram peças de teatro, poesias, paródias e também uma dança africana. Os corredores do local estavam enfeitados com o tema.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EEB Pe. João Stolte (@eebstolte)

Confira a galeria de fotos do evento:

1 de 5

