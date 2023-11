Moradora do Vale do Itajaí será a única participante de SC no reality show MasterChef+

A moradora de Indaial, Irma Gielow, de 80 anos, vai participar da segunda temporada do reality show MasterChef+ na Rede Bandeirantes. O programa estreia nesta terça-feira, 21, às 22h30.

Irma vai disputar uma seletiva com outros 19 candidatos. Desses 19, apenas 12 levam o avental e a oportunidade de disputar o troféu da temporada 2023.

MasterChef+

O programa MasterChef+ está na sua segunda temporada e traz como participantes cozinheiros amadores com idades entre 60 e 86 anos. Os jurados do programa que vão avaliar os pratos feitos são Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça e a apresentadora é Ana Paula Padrão.

A temporada deste ano será composta por seis episódios. Irma Gielow é a única cozinheira do estado de Santa Catarina nesta edição do reality show.

Premiação

De acordo com a Band, o Pão de Açúcar, mercado oficial do MasterChef, vai dar a cada cozinheiro da dupla vencedora R$ 25 mil no cartão Pão e mais 25 mil pontos stix para trocar por prêmios. A Eisenbahn oferecerá um curso profissional de sommelier de cervejas e um home bar completo.

Levarão um conjunto premium de panelas da Royal Prestige. E por último, a Arcelormittal irá presenteá-los com dois troféus exclusivos, além de equipar a cozinha dos ganhadores com utensílios e eletrodomésticos feitos em aço.

