Promoções falsas: Luciano Hang alerta clientes sobre golpes durante a Black Friday

O dono da Havan, Luciano Hang, alerta os consumidores sobre golpes durante a Black Friday. Os golpes mais comuns incluem a venda de produtos a preços muito abaixo do mercado, promoções falsas com sorteios e prêmios que pedem apenas pagamento de frete.

“Os golpistas sabem que a Black Friday atrai consumidores e usam isso para enganar. Recebemos centenas de notificações sobre golpes neste ano que utilizam indevidamente o nome e imagem Havan e meu”, diz o empresário.

Pagamento via Pix

Outra dica importante é ter atenção ao beneficiário no momento do pagamento. Se for fazer algum pagamento via Pix à Havan, por exemplo, o nome de quem irá receber deve ser sempre “Havan”.

Se aparecer um nome diferente, é golpe. Em casos suspeitos, o empresário recomenda que os consumidores denunciem no site havan.semfraude.online e busquem sempre informações nos canais oficiais da marca.

Redes sociais da Havan

Para evitar fraudes, o empresário orienta que os consumidores façam suas compras na loja física, pelo aplicativo Havan ou pelo site oficial: www.havan.com.br.

Hang também sugere que o consumidor verifique sempre o endereço do site antes de finalizar a compra. Domínios falsos podem ser parecidos, mudando apenas uma letra, como “havam.com.br” em vez de “havan.com.br”.

Hang lembra que todas as promoções da varejista podem ser conferidas nas redes sociais oficiais @havanoficial, no Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, X (antigo Twitter) e YouTube.

“Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é um golpe. Prefira sempre acessar as promoções diretamente pelo site oficial ou pelo aplicativo da Havan”, finaliza Hang.

