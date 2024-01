Pronegócio: cerca de um milhão de peças são vendidas na 65ª edição do evento em Brusque

Desde a segunda-feira, 15, a 65ª Pronegócio, realizada pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr) em parceria com o Sebrae-SC, foi palco de inúmeras negociações entre fabricantes de Santa Catarina e compradores de todo o país.

O evento considerado a maior rodada de confecção do Brasil, reuniu no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque, mais de 700 lojistas ao longo de quatro dias de realização, que adquiriram produtos da coleção Inverno 2024, de cerca de 160 fabricantes catarinenses.

Encerrada nesta quinta-feira, 18, o evento registrou cerca de 1 milhão de peças vendidas. O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, ressalta os bons números da edição, que novamente atingiu as expectativas da entidade.

“Concluímos com êxito mais uma Pronegócio, comemorando as boas vendas ao longo dos quatro dias de rodada. A Ampebr se alegra que os mais de 150 fabricantes tenham pedidos para produzir neste início de ano. Ficamos muito gratos a esses fornecedores que

apresentaram ótimas coleções aos mais de 700 compradores de todo o Brasil”, comenta.

Schoening frisa que nas próximas semanas a entidade ainda trabalha recebendo pedidos de lojistas que estiveram na rodada e finalizam suas compras após retornarem as suas cidades.

“Já comercializamos mais de 900 mil peças e vamos atingir 1 milhão no decorrer dos próximos dias. Muitos compradores voltam para suas lojas, analisam alguns mostruários e encomendam mais mercadorias. Desta forma, devemos ter um aumento de 8% a 10% no número de vendas, em relação à edição equivalente do ano passado”, explica.

Reflexo das Prospecções

Entre os números da rodada, esta edição contou também com um aumento de cerca de 20% no número de compradores presentes, reflexo do trabalho de prospecção realizado pela Ampebr.

“Ao longo de 2023 a entidade investiu muito em prospecção, nossos diretores visitaram lojistas de todas as regiões do país realizando o convite para participar da rodada. Tivemos uma adesão de praticamente 100% dessas viagens”, ressalta Schoening.

O presidente destaca que o público-alvo desta edição foram os lojistas da região sul e sudeste, por conta da estação, mas que houve uma expressiva presença de compradores das regiões norte e nordeste.

“Por ser a coleção de inverno, devido ao clima, o maior número de compradores desta rodada foi dos estados do Rio Grande Sul, Paraná e São Paulo. Mas os nossos fabricantes já estão mesclando a coleção e oferecendo peças mais leves para os compradores das regiões onde o clima é mais ameno. Então, essa variedade atende aos lojistas de todas as partes do Brasil”, pontua.

Boas Compras

Vindo de Curitiba (PR), Luiz Henrique Guimarães já frequenta a rodada há 12 anos. Proprietário do Grupo Loiz, ele conta que um dos diferenciais da Pronegócio é a atenção e cuidado que a organização tem com os compradores e fabricantes, além dos produtos de qualidade.

“Um dos motivos de sempre retornarmos em todas as edições é o profissionalismo da rodada. É muito bem organizada, somos sempre bem atendidos, os funcionários e diretores da Ampebr muito atenciosos. Outro ponto positivo é a diversidade de fornecedores e produtos que encontramos aqui, isso facilita bastante”, comenta.

Segundo Guimarães, a Pronegócio sempre lhe proporcionou boas compras e, esta edição, superou suas expectativas.

“Chegamos na quarta-feira e ficamos até quinta-feira, fizemos várias negociações, compramos bastante peças. Encontramos tudo o que procurávamos, foi uma ótima rodada para nós”, afirma.

Da mesma forma avalia Ariane Camargo Costa, diretora administrativa comercial do Grupo Pague Menos. Ela, que veio da cidade paranaense de Matinhos, frequenta a rodada desde as primeiras edições e destaca que o evento está cada vez mais organizado para melhorar a experiência dos compradores.

“São novidades que otimizam o nosso tempo. O QR Code e o aplicativo facilitou muito para nós, compradores, onde conseguimos negociar com mais fabricantes em um menor tempo, pois pelo celular é possível ver quais fornecedores estão disponíveis, para chamarmos”, pontua.

Para Ariane, esta facilidade e a variedade de fornecedores é um dos motivos que tornaram a empresa frequentadora assídua da rodada.

“O grande diferencial é a diversidade e a concentração de diversas marcas em um lugar só. Isso otimiza nosso tempo, não precisamos ir em cada fabricante para fechar negócio. Em três dias de rodada conseguimos negociar com mais de 40 fornecedores”, frisa.

Termômetro de Vendas

Para os fabricantes catarinenses a Pronegócio também proporcionou uma avaliação positiva. Susan Gabriele Fritzke de Oliveira, diretora criativa da empresa Costão Têxtil, de Gaspar, avalia que a rodada é um ótimo canal de conexão com os lojistas.

Além das boas vendas realizadas, o networking e ampliação da rede de clientes é um dos grandes diferenciais.

“A Pronegócio é sempre muito positiva para a nossa empresa, nos proporciona construir um bom relacionamento com os clientes, que quando voltam nas edições seguintes já buscam nossos produtos para conferir as novidades e levar as peças para as suas lojas. Isso fortalece muito a parceria com os lojistas. E claro, a cada rodada, novas lojas chegam, apresentamos nossa marca e nos conectarmos com aquele cliente. Então é sempre muito proveitoso, tanto quanto em vendas como na captação de novos compradores”, ressalta.

A diretora criativa ainda pontua que o contato direto com os lojistas é enriquecedor para a marca, que compreende o que eles buscam nas coleções para comercializarem em suas lojas. “Essa troca com os clientes é muito rica. Dentro da fábrica, seguimos algumas tendências e apostamos em algumas que achamos que serão bem recebidas. Agora quando estamos em contato com os lojistas entendemos quais as cores, modelagem e o que eles esperam das peças. Conseguimos identificar quais produtos estão em falta no mercado e trazer como diferencial na edição seguinte”, fala Susan.

Assim como ela, Robson Schumacher, proprietário da empresa Dekinha Baby, de Guabiruba, ressalta que a Rodada é um termômetro para a estação que está para iniciar.

“A coleção que apresentamos, na maioria das vezes, é lançada após a Pronegócio, e os compradores que participam da rodada conferem os lançamentos em primeira mão. Assim, com o feedback que temos no evento é possível saber em quais peças podemos apostar mais, quais tem mais saída. Com isso já iniciamos a produção com uma programação bem mais assertiva”, explica.

Ele que participa desde a primeira Pronegócio, avaliou a 65ª edição de forma positiva, com um grande volume de agendamento e boas vendas. “Nossas vendas foram dentro da expectativa para esta rodada, tivemos muitos agendamentos, e saímos com bons pedidos”, finaliza.

Próximas edições

Com o encerramento da 65ª Pronegócio, a diretora da Ampebr também passa a organizar as próximas prospecções, de convites a novos lojistas e fabricantes para as próximas edições do evento em 2024.

Além disso, a Ampebr inicia os preparativos para a 66ª Pronegócio, que acontece de 13 a 16 de maio, e apresenta a coleção de Primavera/Verão 2024.

O evento novamente será exclusivo para lojistas de todo o país e fabricantes catarinenses. Mais informações e inscrições: (47) 3351-3811.

