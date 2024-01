Sine anuncia oportunidades de emprego em Brusque; veja vagas e requisitos

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior, e para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, que fica na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas e os requisitos:

Ajudante de carga e descarga – com experiência, fundamental completo (experiência com alumínio será um diferencial)

Ajudante de serralheiro – Fundamental completo

Ajudante de tecelão – Com experiência, ensino médio completo

Analista de engenharia Sênior (têxtil) – Com experiência, ensino médio completo

Auxiliar administrativo – Com experiência, ensino médio completo, CNH:B

Auxiliar de calheiro – Fundamental completo

Auxiliar de cozinha – Experiência comprovada, fundamental incompleto, CNH:B, condução própria

Auxiliar de expedição – Ensino médio completo ou cursando

Auxiliar de limpeza – Experiência comprovada, fundamental incompleto

Auxiliar de limpeza – Experiência comprovada, fundamental incompleto

Auxiliar de limpeza – Experiência comprovada, ensino médio completo

Auxiliar de logística – Com experiência, ensino médio completo

Auxiliar de PCP – Experiência comprovada, ensino médio completo – saber fazer programação de entrada e saída de malha

Auxiliar de produção (Botuverá) – Com experiência, fundamental completo, condução própria 1º ou 2º turno

Auxiliar de produção, na confecção de roupas – Com experiência, fundamental incompleto – passar roupas, revisar, dobrar , contar e embalar

Calheiro – Experiência comprovada, fundamental completo

Camareira de hotel Centro – Limpeza e organização dos apartamentos a combinar

Central de relacionamento com cliente (CRC) – Com experiência, ensino médio completo – captação de clientes e agendamentos

Consultor de vendas – com experiência, ensino médio completo – captação de clientes e vendas

Embalador, a mão – Com experiência, fundamental completo – revisão e colocação de tags, passar e embalar as peças

Empregada doméstica – Experiência comprovada manhã ou tarde

Farmacêutico (hospitalar) – Experiência comprovada, superior em farmácia, CRF-SC ativo, desejável conhecimento do sistema Tasy

Motorista de caminhão – Experiência comprovada (com Munck), fundamental completo, CNH:E, disponibilidade para horas extras

Motorista de caminhão – Com experiência, ensino médio completo, CNH:C, MOPP

Motorista de caminhão – Com experiência, fundamental completo, CNH:C

Motorista entregador – Experiência comprovada, ensino médio completo ou cursando, CNH:B

Operador de caixa / administrativo (loja roupas) – Com experiência, ensino médio completo

Operador de máquina de bordar – Com experiência, ensino médio completo, CNH:B 1º ou 2º turno

Operador de máquina de viés – Com experiência, fundamental completo

Recepcionista de hotel Centro – Com experiência, ensino médio completo, CNH:B Recepcionista secretária – Com experiência em consultório, ensino médio completo Recepcionista – Com experiência, ensino médio completo

Recepcionista – Com experiência, fundamental completo

Recepcionista – Cursando ensino médio manhã ou tarde

Serralheiro – Experiência comprovada, fundamental completo

Soldador (MIG) – Experiência comprovada

Tecelão de malhas (máquina circular) – Experiência comprovada, fundamental incompleto 2º ou 3º turno

Técnico de enfermagem – Experiência comprovada, ensino médio completo, curso técnico, Coren SC ativo

Técnico instalador – Ensino médio completo, CNH:B – instalação e manutenção de internet fibra óptica comercial

Vendedor interno (roupas femininas) – Com experiência, ensino médio completo

Vendedor interno (loja de calçados) – Experiência comprovada, ensino médio completo

Vendedor interno (foco na venda de solventes) – Experiência comprovada, superior completo em administração ou marketing

Vendedor porta a porta – Ensino médio completo – venda de convênios de saúde

Zeladora – experiência comprovada, fundamental incompleto – limpeza, atendimento a moradores e terceiros, whatsapp e ligações

