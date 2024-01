Sindilojas celebra 57 anos com entrega do 1º Troféu Herbert José Schlindwein em Brusque

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) realiza no dia 30 de janeiro, solenidade comemorativa aos 57 anos da entidade.

O evento, que será realizado na Sociedade Esportiva Bandeirante, contará com dois momentos significativos: a palestra com o empresário Ivan Luiz Tridapalli ‘Vavá’, que apresentará o case de sucesso dos Supermercados Carol; e a entrega do 1º Troféu Herbert José Schlindwein, que será concedido a um empreendedor do comércio, destacando sua trajetória no município e região.

“Celebrar os 57 anos do Sindilojas é um momento de grande alegria para todos nós. Ao longo desses anos, focamos em oferecer suporte, representação e promover o desenvolvimento sustentável dos negócios locais. Neste ano, nosso objetivo é valorizar ainda mais as iniciativas empreendedoras e por este motivo, teremos a palestra com o Vavá, que falará sobre o case de sucesso dos Supermercados Carol. Acreditamos que a palestra será uma fonte valiosa de aprendizado e inspiração”, enfatiza o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd.

O case dos Supermercados Carol se destaca como um exemplo de empreendedorismo bem-sucedido, e segundo Gevaerd, “os insights compartilhados por Vavá, serão extremamente relevantes para os associados e todas as pessoas que queiram participar”.

“A troca de experiências é essencial para o crescimento coletivo, e estamos ansiosos para absorver conhecimentos que possam contribuir para o desenvolvimento contínuo de nossos negócios”, comenta.

Mérito Empreendedor

Outro momento importante será a entrega do 1º Troféu Herbert José Schlindwein, criado neste ano de 2024 e que traz o nome do primeiro presidente do Sindilojas.

“O Troféu Herbert José Schlindwein é uma homenagem especial a empresários do comércio que se destacam em nossa comunidade. Homenagearemos aqueles que demonstram iniciativa empreendedora, contribuindo de maneira significativa para o crescimento do setor e da cidade. Este prêmio é uma forma de reconhecer e celebrar líderes visionários, que deixam um legado positivo em nossa região”, ressalta o presidente.

Segundo Gevaerd, a ideia de dar o nome de Herbert Schlindwein ao Troféu, é uma forma de manter viva, por meio do primeiro presidente da entidade, a trajetória de persistência de todos os líderes que geriram o Sindilojas nesses 57 anos.

“O Sr. Herbert foi um grande entusiasta do Sindilojas, junto a outros comerciantes do nosso município e região. Foi um homem muito à frente de seu tempo, que trouxe contribuições significativas para Brusque. Quando presidiu a Associação Comercial de Brusque, propôs iniciativas pioneiras, como a criação do Departamento Jurídico e ainda a organização do crediário, esta última que deu origem ao Seproc (Serviço de Proteção ao Crédito) mais tarde chamado de SPC, e que originou a fundação da CDL Brusque. A Festa do Tecido também foi uma de suas ideias, com o propósito de facilitar a divulgação dos produtos de Brusque e atrair mais turistas à cidade. Brusquense de nascimento, ele manteve uma ligação estreita com a Alemanha e por meio de sua atuação no rádio amador, seu interesse em comunicação e tecnologia, estreitou os laços entre Brusque e a comunidade alemã. Para o Sindilojas, é uma honra ter tido Herbert Schlindwein, Carlos Cid Renaux, Nelson José Pehnk, Érico Contesini, Zeno Heinig, Sérgio Walendowsky, Vanderlei Rogério de Limas, Altamir Antonio Schaadt à frente da nossa entidade, fazendo história e perseverando na missão de representar e fortalecer o comércio local”, complementa Gevaerd.

O Troféu

Outra surpresa da noite, é o próprio Troféu, que está sendo produzido pelo escultor e artista plástico, Karl Guenther Theichmann. Na quarta geração de artistas da família, Karl é natural de Pomerode, mas tem Brusque como sua cidade do coração há décadas. Seu trabalho pode ser visto em diversas cidades do Brasil e do mundo.

Entre suas obras em Brusque, Theichmann esculpiu ‘O Grito da Liberdade’, durante sua participação no 1º Simpósio Internacional de Esculturas; e ainda o monumento ‘Padre dos Gravatás’, no Parque Zoobotânico de Brusque, em homenagem ao Padre Raulino Reitz.

Especialista em fabricação e restauração de obras em madeira, concreto e granito, seu trabalho mais recente foram as esculturas dos Pelznickels, expostas em diversos pontos da cidade de Guabiruba. Também é especialista na produção de brasões de famílias. Na Alemanha, é autor da obra em mármore branco de seis toneladas, esculpida em comemoração dos 200 anos dos descendentes de Karlsdorf à região do Vale do Itajaí.

Como participar

A Solenidade de 57 anos do Sindilojas acontecerá no dia 30 de janeiro, na Sociedade Esportiva Bandeirante, a partir das 19 horas. Após o cerimonial, com palestra e homenagem, será servido um jantar.

A participação no evento é por adesão: R$ 100 para não associados e R$ 80 para associados ao Sindilojas. Os interessados em participar, devem entrar em contato com a secretaria da entidade nos números Fone/Whatsapp (47) 3351-2508 ou (47) 99639-4178.

