Guabiruba atualiza calendário de vacinação infantil e grupos prioritários da Covid-19; veja as alterações

A Coordenadoria de Vacinas de Guabiruba, com o objetivo de manter todos os envolvidos atualizados sobre as diretrizes de vacinação contra a Covid-19, informa as recentes modificações no calendário de vacinação infantil e nos grupos prioritários, de acordo com a Nota Técnica nº 118/2023.

Conforme a mencionada nota técnica, a vacina COVID-19 foi incorporada ao Calendário de Vacinação Infantil como rotina. A população prioritária para esta inclusão compreende crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias que não foram vacinadas ou possuem esquema vacinal incompleto.

Dose de Reforço para Grupos Prioritários

Adicionalmente, uma dose de reforço da vacina Covid-19 é agora recomendada para os seguintes grupos prioritários, com os respectivos intervalos entre as doses:

• Pessoas de 60 anos ou mais

• Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI), e seus trabalhadores

• Pessoas Imunocomprometidas

• Gestantes e Puérperas

• Trabalhadores de saúde

• Pessoas com deficiência permanente

• Pessoas com comorbidades

• Pessoas privadas de liberdade > 18 anos

• Funcionários do sistema de privação de liberdade

• Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

• Pessoas em situações de rua

Alteração nos Esquemas Primários:

É importante ressaltar que os esquemas primários de vacinação contra a COVID-19 não serão mais recomendados rotineiramente para indivíduos com 5 anos de idade ou mais que não façam parte do grupo prioritário.

Contudo, qualquer pessoa não vacinada anteriormente ou que tenha recebido apenas uma dose da vacina contra a Covid-19 pode optar por iniciar ou completar o esquema primário de vacinação.

Reforçamos a importância da adesão a essas recomendações para garantir a proteção individual e coletiva contra a Covid-19. A colaboração de todos é importante para alcançarmos um ambiente mais seguro e saudável.

Mais informações podem ser retiradas na Sala de Vacinas da policlínica ou entre em contato com o setor da saúde pelo (47) 3308-3160.

Assista agora mesmo!

Brincadeiras inusitadas: corrida do barril e cabo de guerra divertem público da Festa Pomerana: