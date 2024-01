Pagamento do bolsa família para beneficiários de Brusque é antecipado após município ser atingido por fortes chuvas em 2023

A Caixa e o Governo Federal anteciparam o pagamento do Bolsa Família para os municípios atingidos pelas fortes chuvas no estado de Santa Catarina, com decreto de situação de emergência. Os beneficiários terão o pagamento antecipado independentemente do final do NIS. Brusque é um dos municípios da lista.

Para consultar informações sobre as parcelas, os beneficiários podem utilizar os aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Movimentação dos valores

As famílias que recebem o benefício pelo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo, sem necessidade de ir até uma agência.

Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual, por meio das maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode fazer transferências pelo Pix, além de realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Utilizando o aplicativo também é possível fazer saques nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

Com o cartão do programa, é possível receber o benefício nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. Caso o beneficiário não possua o cartão, os valores podem ser sacados nas agências da Caixa, com a apresentação de documento de identificação com foto.

Mais informações sobre o pagamento do Bolsa Família podem ser consultadas no site do banco.

Leia também:



1. Mega-Sena: aposta de Brusque fatura R$ 52 mil no concurso 2677

2. Idoso de 85 anos morre afogado em praia de Bombinhas

3. Calor intenso se despede de Brusque: confira a previsão no fim de semana

4. Dois trabalhadores morrem após laje desabar em escola do Oeste catarinense

5. Homem é preso com cocaína escondida na cueca, no Santa Terezinha

Assista agora mesmo!

Brincadeiras inusitadas: corrida do barril e cabo de guerra divertem público da Festa Pomerana: