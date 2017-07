Quadra coberta é inaugurada na escola Padre Germano Brandt, em Guabiruba

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou na noite de sexta-feira, 30, a quadra coberta poliesportiva da Escola Básica Municipal Padre Germano Brandt, no bairro Aymoré.

A comunidade marcou presença no evento, que teve o jogo inaugural entre os servidores da administração municipal contra os professores da escola e integrantes da Associação de Pais e Professores (APP). Cerca de 300 alunos serão beneficiados pela nova construção.

A obra teve um aporte financeiro aplicado de R$ 836.540,66, deste montante, R$ 476.520,61 foram oriundos do governo federal, e o restante, R$ 360.016,06, foi a contrapartida do município de Guabiruba.

A secretária de Educação, Edna Maria da Silva Jasper, destacou que os projetos foram cadastrados no governo federal, via Plano de Ações Articuladas (PAR), em 2013.

“Essa obra é importante para os alunos e para a comunidade. É uma grande conquista para a educação e vamos trabalhar para que outros educandários possam ter a mesma infraestrutura”, ressaltou ela.

A obra iniciou em junho de 2016 e foi executada pela empresa WDF Serviços LTDA, vencedora da licitação. A cerimônia de inauguração contou ainda com o descerramento da placa inaugural e com as bênçãos do padre Silvano João da Costa.