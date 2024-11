Tweet no Twitter

A Bola de Ouro é, inegavelmente, a premiação individual mais importante do futebol. Neste ano, embora muitos acreditassem em uma vitória de Vini Jr., a taça acabou ficando com Rodri, o que fez com que a Espanha conquistasse o prêmio pela quarta vez.

Mas, ao longo da história da Bola de Ouro, quais são os países que mais vezes conquistaram a premiação? Ao todo, 19 países já tiveram representantes entre os vencedores. Confira:

Líder improvável

O ranking é liderado por um país improvável: a Argentina. Não que o país careça de tradição futebolística, mas há um fato que faz com que o topo da lista tenha sido alcançado de maneira peculiar.

Isso porque apenas um jogador argentino venceu a premiação até hoje. Claro, estamos falando de Lionel Messi. Mas como a Argentina se tornou a líder do ranking, então?

Simples: Messi conquistou o troféu nada menos do que oito vezes, de modo que nenhum outro país, mesmo com mais jogadores premiados, tenha alcançado este número.

Sequência do ranking

Depois da Argentina, quatro países aparecem empatados com sete troféus da Bola de Ouro. São eles: Holanda, Portugal, Alemanha e França.

Os holandeses já produziram três vencedores do principal troféu individual do mundo do futebol. Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história, ficou com a taça em 1971, 1973 e 1974.

Este é o mesmo número de conquistas de Marco Van Basten (1988, 1989 e 1992), enquanto Ruud Gullit, que venceu em 1987, completa a lista de representantes da Laranja Mecânica.

Portugal, assim como a Holanda, teve três jogadores entre os premiados na Bola de Ouro. O primeiro deles foi Eusébio, em 1965, e o segundo Luís Figo, em 2000. Por fim, Cristiano Ronaldo faturou o prêmio em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Já a Alemanha chegou às suas sete conquistas com cinco jogadores: Gerd Müller (1970), Franz Beckenbauer (1972 e 1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980 e 1981), Lothar Matthäus (1990) e Matthias Sammer (1996).

O último país com sete conquistas, a França, também teve cinco jogadores premiados: Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) e Karim Benzema (2022).

E o Brasil?

Berço de muitos craques que encantaram o mundo, o Brasil já venceu 5 edições da Bola de Ouro. Vale lembrar que, até 1994, o prêmio só era concedido a jogadores europeus.

Isso explica o fato de a Argentina ter apenas um jogador premiado e o Brasil estar abaixo de países menos tradicionais no ranking.

Entre os brasileiros que já conquistaram o troféu, estão lendas como Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) e Kaká (2007).

Muitos acreditaram que Vini Jr. venceria a Bola de Ouro em 2024, mas ele acabou sendo superado pelo espanhol Rodri na disputa pelo prêmio.

Dessa forma, o país já está há 17 anos sem conquistar a principal premiação individual do futebol, o que ajuda a evidenciar o mal momento do Brasil.

Some-se isso ao fato de que a seleção brasileira fez campanhas ruins nas últimas cinco edições da Copa do Mundo e é possível constatar que sair dessa situação não vai ser uma jornada fácil.

Outros países

Itália e Inglaterra também têm cinco conquistas da Bola de Ouro, assim como o Brasil, enquanto Espanha (4) e União Soviética (3) completam a lista de países que já venceram a premiação mais de uma vez.

E com apenas uma conquista aparecem Tchecoslováquia (Josef Masopust, 1962), Escócia (Denis Law, 1964), Irlanda do Norte (George Best, 1968), Hungria (Florian Albert, 1967), Dinamarca (Allan Simonsen, 1977), Bulgária (Hristo Stoichkov, 1994), Libéria (George Weah, 1995), República Tcheca (Pavel Nedved, 2003), Ucrânia (Shevchenko, 2004) e Croácia (Luka Modric, 2018).

Será que nos próximos anos outros países entrarão neste ranking? A mais recente integrante do grupo é a Croácia, mas, com o cenário futebolístico passando por mudanças profundas, é possível que tenhamos novidades no futuro.