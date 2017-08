Quatro pessoas morrem em grave acidente no bairro Claraíba, em Nova Trento

Por volta das 4h30 deste sábado, 26, quatro pessoas morreram em grave acidente na rodovia SC-108, no bairro Claraíba, em Nova Trento.

Os veículos Onix de Brusque e Uno de São João Batista baterem de frente. Com o forte impacto, quatro ocupantes do Uno – três homens e uma mulher – morreram no local, já os do Onix foram conduzidos ao hospital em estado grave.

Mais informações nas próximas horas