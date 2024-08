Queda de avião em SP: nova morte de passageiro que não estava na lista é confirmada

A Voeppas Linhas Aéreas confirmou na manhã deste sábado, 10, a morte de um passageiro que não constava na lista. Constantino Thé Maia, de 50 anos, é vítima da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 9.

Com a confirmação, o número de vítimas sobe para 62. “O nome de Constantino não estava na lista de passageiros embarcados, divulgada ontem, por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados”, diz a empresa em nota.

A Voepass aguardou para confirmar a morte de Constantino somente quando não houvesse dúvidas.

“Constantino era um apaixonado pelo vôlei e dedicou anos ao esporte, sendo o responsável pela tradicional pelada de Nova Parnamirim, onde reuniu inúmeros amigos em torno do amor pelo voleibol”, escreveu A Federação Norte-rio-grandense de Voleibol em nota nas redes sociais.

A vítima era representante comercial de várias empresas do ramo de construção civil.

Queda de avião

O avião saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos. O voo 2283 caiu na região de Vinhedo, em São Paulo, por volta das 13h30.

Conforme informações da Agência Brasil, o diretor de operações da companhia aérea Voepass, Marcel Moura, afirmou nesta sexta-feira, 9, que a aeronave da empresa que caiu passou por manutenção de rotina na noite de quinta-feira, 8, e não apresentou nenhum problema técnico.

Segundo Moura, a inspeção realizada pela equipe de manutenção da companhia não encontrou problemas técnicos. “A aeronave fez manutenção na noite de ontem e saiu sem nenhum tipo de problema técnico que impedisse sua navegabilidade”, afirma.

Acúmulo de gelo

O diretor não descarta que o acúmulo de gelo nas asas do avião possa ter causado a queda. Segundo Moura, o ATR possui “sensibilidade” ao acúmulo de gelo por operar em altitudes mais baixas.

Contudo, o diretor afirma que o sistema de degelo estava em pleno funcionamento quando foi realizada a checagem da aeronave. “Nenhuma hipótese é descartada”, conclui.

Vítimas do acidente

Sessenta e duas pessoas estavam a bordo do avião. O voo 2283 transportava 58 passageiros e quatro tripulantes. Um catarinense e a filha de 3 anos estão entre as vítimas.

A Voepass Linhas Aéreas divulgou à imprensa a lista contendo os nomes dos passageiros. A companhia informou que está prestando informações às famílias pelo número 0800 94197.

IML

Na manhã deste sábado, 10, mais 13 corpos foram recebidos no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas determinou que o IML fique fechado para atender exclusivamente as vítimas da tragédia.

Familiares serão chamados para trazer elementos que possam contribuir no trabalho de identificação e posterior liberação. As demais ocorrências serão direcionadas para outros locais do IML.

