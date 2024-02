Após o Carnaval, deputados e senadores só voltam a trabalhar na próxima semana

Escárnio

É ilimitada a capacidade dos nossos congressistas de insultar quem os elegeu. Milhões de brasileiros tiveram que obrigatoriamente retornar ao trabalho depois do carnaval. Menos a casta dos 513 deputados e 81 senadores, que só voltam ao batente na próxima segunda-feira, 19.

Não vai

A viagem agendada desde o ano passado para Dubai, nos Emirados Árabes, impedirá a presença do governador Jorginho Mello na manifestação convocada por Bolsonaro, dia 25, em São Paulo. Poderia ser uma boa desculpa. Mas se não fosse o compromisso internacional, estaria lá, sem dúvida. O governador é um dos mais fiéis aliados do ex-presidente, que faz questão de exaltar publicamente isso.

Ação do STF

Foi distribuída para o ministro “supremo” Cristiano Zanin, a ação com arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Psol de SC contra atos normativos do governados Jorginho Mello e 20 prefeitos que dispensam a apresentação de comprovante de vacinação contra a covid-19 para matrícula de alunos na rede municipal de ensino.

Amazônia destruída 1

Dois cientistas da UFSC – Marina Hirota, professora do Departamento de Física, e Bernardo Flores, pesquisador de pós-doutorado em Ecologia – estão sendo notícia nacional e internacional nas últimas horas por conta de estudo de ambos publicado esta semana na prestigiada revista “Nature”.

Amazônia destruída 2

A pesquisa demonstra que a Amazônia pode chegar a ponto de não retorno até 2050. A conclusão é que quase metade da sua floresta pode estar exposta a fatores de degradação que levariam a Amazônia a um processo de transformação irreversível.

Piada

Parece uma piada o que acontece com o “novo” porto seco de Dionísio Cerqueira. Após a ampliação física do complexo, a um custo de R$ 50 milhões, e a adoção de incentivos fiscais por parte do governo estadual, o movimento quadruplicou. Ótimo! Nada disso. Não houve reposição do quadro de auditores para atender à nova demanda. Atualmente, de três profissionais destacados para o local, apenas um auditor engenheiro agrônomo está em exercício — outro agrônomo está de férias e o único médico veterinário está afastado por questões de saúde.

Educação

É mais que bem vindo um programa do governo do estado que vai oferecer cursos técnicos a alunos de 2º e 3º anos do ensino médio, em parceria que envolve o Senac, Senai e universidades. Atualmente apenas 14% dos jovens catarinenses estão matriculados no ensino técnico, contra uma média de 35% a 65% dos países da OCDE.

Erro histórico

Um erro histórico envolvendo a colonização italiana no Brasil chegou aos parlamentos. O deputado estadual Daniel Cândido (Podemos) pediu o apoio dos seus pares para a correção. Os primeiros imigrantes italianos no Brasil chegaram em 1836 e se fixaram na comunidade de Nova Itália, que fica no atual município de São João Batista. Mas quem tem o título de pioneiro, dado por lei federal sancionada pelo então presidente Temer, é Santa Teresa, no Espírito Santo, onde os primeiros imigrantes chegaram 38 anos depois, em 1874.

Cipoal tributário

Uns corajosos empresários estão investindo na produção e comércio de alga em SC. A última safra foi de 300 toneladas e faturamento de R$ 850 mil. O potencial é enorme, mas os tributos podem “matar” os negócios. Eles pagam 12% de ICMS na venda in natura e beneficiada do produto. Já a venda do fertilizante a base de alga, dentro do Estado, tem uma taxação de ICMS de 3%. Enquanto isso a venda de agrotóxicos é isenta. Pode?

Pastor da fé

Ex-atacante do Figueirense, Michel Simplício, bacharel em Teologia Eclesiástica, conferencista e escritor, lançou o livro devocional “Priorize Deus”, pela Editora Vida. O valor físico é R$ 89,90 e e-book R$ 59,90. Tem 400 páginas. Simplicio é pastor da Igreja Mais de Cristo, em Biguaçu, na região metropolitana de Florianópolis.

Alalaô

Uma iniciativa inédita deu muito certo durante os desfiles das escolas de samba de Florianópolis. O Núcleo de Atendimento a Vítimas (de assédio sexual ou outras abordagens indevidas) montado na passarela Nego Quirido atendeu algumas ocorrências de furto, uma briga, um caso de agressão e outro de injúria racial.