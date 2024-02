Que seja o fim do sofrimento

O Brusque venceu o Criciúma de uma forma, porque não dizer, inesperada. O time foi Valente. Saiu atrás do placar, conseguiu o empate em um forte chute de Rodolfo Potiguar e, quis o destino, que um gol contra sacramentasse a vitória quadricolor dentro do estádio do Criciúma, líder do campeonato.

Espero, de coração, que essa vitória em Criciúma seja o marco de um novo campeonato para o Brusque. O time passou por momentos difíceis depois da derrota para o internacional de Lages. O técnico Luizinho Lopes deu a entender que tinha jogado a toalha, mostrando que não tinha muito o que fazer com o time, que não conseguia reagir em campo, fazendo um jogo muito ruim e perdendo para o Inter de Lages.

Em Criciúma, a situação foi um pouco diferente. Não faltou luta, não faltou disposição.O time marcou bem, fechou os espaços e soube aproveitar as brechas do time do Criciúma para conseguir empatar no chute de Rodolfo Potiguar.

Quando o Brusque conseguiu o gol da virada, o jogo já estava bem mais equilibrado. O Criciúma, bastante nervoso, não conseguia chegar ao gol de Matheus Nogueira, e o Brusque conseguiu se aproveitar desse nervosismo para fazer o seu jogo .

Essa vitória é importantíssima para afastar o incômodo fantasma do rebaixamento que entrou na vida do Brusque antes da partida. Agora é aproveitar essa maré um pouco melhor para garantir a permanência na primeira divisão no próximo domingo contra o Hercílio, e com a presença de público.

A vitória de ontem pode marcar o início de um novo campeonato. O time estava entregue, o treinador não tinha mais nenhum tipo de argumento, e era necessária essa vitória dentro de Criciúma. Que, finalmente, o campeonato Catarinense possa começar a partir de agora para o Quadricolor.

Estádio

Quem passa pelo estádio Augusto Bauer nota que as obras de reforma por lá aceleraram para que tudo fique pronto a tempo. Pessoal tá trabalhando até durante a noite e no final de semana. Com o contrato assinado entre a Prefeitura e o Carlos Renaux, agora não há impeditivo nenhum para que a reforma siga até o final.

Vôlei

Hoje o time do Abel Moda Vôlei volta a quadra pela Superliga B, enfrentando o Curitiba, buscando se manter no topo da tabela do campeonato. Mais uma vez, o time vai se colocando como sério candidato a uma vaga na Superliga A da próxima temporada. Tomara que a chuva não venha a incomodar o jogo, uma vez que o telhado da Arena continua problemático.