Abel Moda Vôlei recebe o Curitiba na Arena Brusque pela Superliga B

A Abel Moda Vôlei recebe o Curitiba Vôlei às 19h30 desta sexta-feira, 16, na Arena Brusque, pela quarta rodada da Superliga B. O time brusquense segue na vice-liderança da competição, enquanto o adversário está no terceiro lugar. Os ingressos estão à venda no site OneTicket a R$ 22 (R$ 20 mais taxa), com direito à meia-entrada.

A equipe ficou duas semanas sem jogar, desde a vitória sobre o Irati-PR por 3 sets a 1. Tem 12 pontos em quatro jogos, assim como o Mackenzie/Cia do Terno-MG, que lidera por ainda não ter perdido nenhum set.

Leia também: Anna Sampaio comemora invencibilidade na Superliga B

O Curitiba também venceu todas suas partidas. Mas, como três delas foram no quinto set ganhou dois pontos de cada uma, em vez de três. Portanto, está na terceira posição, com nove pontos.

O jogo mais recente da equipe paranaense foi em 2 de fevereiro: 3 a 2 sobre o Recife Vôlei em casa, com parciais de 25-21, 19-25, 16-25, 25-10 e 15-12.

A partida seguinte da Abel Moda Vôlei será contra o Renasce Sorocaba, às 19h30 de quarta-feira, 21, no Sesi de Sorocaba (SP).

Confira a classificação da Superliga B feminina.

