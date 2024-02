VÍDEO – Câmeras registram perseguição da PRF a motociclista na BR-101, em Barra Velha

A Polícia Rodoviária Federal perseguiu um motociclista após o mesmo desobedecer uma ordem de parada nesta segunda-feira, 12, durante a Operação Carnaval, na BR-101, em Barra Velha. A ação foi gravada pelos próprios agentes da PRF.

Segundo os agentes, ele havia sido abordado por estar com a placa da moto levantada. Neste momento, desobedeceu a ordem de parada, fugindo em alta velocidade e realizando manobras perigosas.

Depois de alguns quilômetros acompanhando o motociclista, ele parou o veículo e então foi abordado.

O homem de 24 anos foi multado por desobedecer ordem de parada, placa sem condições de legibilidade, ultrapassar pelo acostamento, CNH vencida há um ano, falta de espelhos retrovisores e outras irregularidades.

O proprietário da motocicleta, que viajava no banco do carona, também foi multado por entregar o veículo a pessoa não habilitada. As infrações totalizaram o valor de R$ 4.726.

Confira momento da perseguição:

