Ônibus com 36 pessoas tomba e cai em ribanceira na BR-282, em Lages

Um ônibus com 36 pessoas tombou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia BR-282, em Lages, na madrugada desta quarta-feira, 14. Pelo menos 12 pessoas ficaram levemente feridas. O veículo pertence a uma empresa de Erechim, no Rio Grande do Sul, e tinha como destino final o município de Itapema.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, os socorristas foram acionados por volta das 1h35 para atender ao chamado na rodovia, próximo ao trevo de ligamento com a BR-116. Após constatarem o acidente, foi identificado que 12 pessoas ficaram feridas e que a ribanceira em que o veículo caiu, tinha pelo menos 5 metros. O ônibus transportava 34 passageiros e dois motoristas.

No momento em que a equipes chegaram no local, 20 passageiros ainda encontravam-se dentro do ônibus sem conseguir sair do veículo pelo fato de as portas estarem obstruídas pela vegetação e o ônibus tombado. Foi necessário realizar o corte do para-brisa traseiro com a serra para acessar o restante dos passageiros e retirá-los de dentro do veículo.

Por estarem em um terreno inclinado, os agentes utilizaram um cabo de segurança para retirar os passageiros. Uma das vítimas necessitou ser removida imobilizada em maca rígida por estar com vários ferimentos no corpo.

Após 40 minutos de ação das equipes, todos estavam fora do veículo. Ainda segundo relatório dos bombeiros, 23 passageiros, sendo 3 menores e 20 adultos, que não ficaram feridos foram encaminhados para uma área segura dentro do quartel onde aguardaram a finalização das ações de resgate. Essas vítimas foram levadas para o batalhão do Corpo de Bombeiros, pois não havia condições seguras para ficarem no local.

Término

Após o término das ações, o trânsito foi liberado, pois o ônibus encontrava-se fora da pista. Um homem de 67 anos, que não se feriu, e o motorista, de 31, natural de Erechim, que conduzia o veículo no momento do acidente, também permaneceu no local com a PRF.

Todos os passageiros que não se feriram, exceto os motoristas ficaram no batalhão dos bombeiros. Após algumas horas de espera e realizados os contatos com os órgãos da Defesa Civil e Assistência Social, as vítimas foram realocadas em abrigos temporários e hotéis para aguardar a chegada de outro ônibus.

A ocorrência foi finalizada às 5h, com todos os envolvidos no acidente alocados.

