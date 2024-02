Os moradores de Brusque iniciaram a manhã desta quarta-feira, 14, diante de uma mudança notável nas condições do tempo, em contraste com o calor intenso que dominou o município nos primeiros treze dias de fevereiro.

Ao contrário do forte abafamento sentido anteriormente, as primeiras horas da manhã de hoje já evidenciaram uma mudança no ar, refletida nos valores dos termômetros.

Para ressaltar de maneira ainda mais precisa essa transição, após o calor escaldante de até 37°C na terça-feira, 13, as temperaturas máximas desta quarta-feira não ultrapassaram os 21°C, indicando uma queda abrupta de até 16°C em 24 horas no município.

A paisagem de Brusque transformada

Como consequência dessa transformação provocada pela chegada de uma frente fria sobre o Vale do Itajaí, Brusque testemunhou uma mudança radical em sua paisagem nesta quarta-feira.

O clima outonal precoce se estabeleceu na cidade, refletido pelo céu cinzento, pela chuva persistente e, principalmente, pela natureza, com as árvores exibindo sinais típicos do outono, tudo isso em pleno fevereiro.

Declínio em toda região de Brusque

A queda nas temperaturas não foi apenas observada em Brusque, mas em toda a região do Vale do Itajaí.

Na tabela a seguir, apresentamos um levantamento que compara os valores registrados nesta quarta-feira por volta das 13h, destacados em vermelho, com os do mesmo horário da terça-feira, marcados em azul.

A análise revela uma diminuição de 15 a 16°C em apenas 24 horas, impactando toda a extensão do Vale do Itajaí, conforme demonstrado neste levantamento.

Acompanhe os resultados abaixo, então provenientes da rede Groh Estações.

