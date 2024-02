Podendo contar novamente com seu torcedor, o Brusque recebe o Hercílio Luz às 18h deste domingo, 18, no Estádio das Nações, pela nona rodada do Catarinense. Com os mesmos desfalques da rodada anterior, a equipe de Luizinho Lopes tem a missão de seguir a recuperação, com o que seria a primeira vitória jogando em Balneário Camboriú. A vitória de virada sobre o Criciúma no Heriberto Hülse faz com que o Marreco comece o fim de semana no sétimo lugar.

O meio-campista Jhemerson e os zagueiros Matheus Salustiano e Éverton Alemão continuam desfalcando a equipe. O trio sofreu diferentes lesões musculares e ainda devem ficar de fora pelos próximos dias: Jhemerson tem problema na parte de trás da coxa; Éverton Alemão sofreu um estiramento na panturrilha; e Salustiano tem lesão no músculo adutor da coxa.

Com exceção do auxiliar técnico Robson Agondi, expulso no intervalo contra o Criciúma, não há desfalques por suspensão. Por outro lado, a lista de pendurados aumentou. O lateral-esquerdo Alex Ruan, o lateral-direito Ronei, os volantes Madison e Rodolfo Potiguar, o meio-campista Serrato e o atacante Dentinho serão suspensos da rodada seguinte se receberem cartão amarelo diante do Hercílio Luz.

Se todos os jogadores chegarem a domingo com boas condições físicas, será possível repetir a escalação utilizada contra o Criciúma: Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison, Serrato; Dentinho, Paulinho Moccelin; Olávio.

Alívio

Após uma sequência de seis jogos sem vitória, o Brusque respira no Catarinense após vencer o Criciúma por 2 a 1, de virada, no Heriberto Hülse. O Tigre é não só o líder isolado como havia vencido todos os seus jogos em casa até então. O triunfo também tirou o quadricolor da zona de rebaixamento e o alçou ao sétimo lugar, com a rodada ainda incompleta.

Uma nova vitória neste domingo, 18, pode praticamente salvar o Brusque dos piores cenários e encaminhar a classificação às quartas de final.

Hercílio Luz

O Hercílio Luz é o atual oitavo colocado, com 10 pontos, assim como o Brusque. Está atrás do quadricolor no saldo de gols. A equipe tem patinado no campeonato, sem repetir os grandes resultados das duas últimas temporadas, quando esteve sob o comando do técnico Raul Cabral.

De qualquer forma, o Leão do Sul está invicto há cinco jogos, com uma vitória e quatro empates. Na quinta-feira, 15, arrancou um empate com o Nação no estádio Aníbal Torres Costa. Um minuto após Luza ter dobrado a vantagem do auriazul, Danilo Mariotto diminuiu, aos 38 do segundo tempo. Aos 40, Ingro deixou tudo igual e evitou a derrota em casa.

Há seis pendurados: o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni; o zagueiro Wallace; os volantes Igor Silva e Jonathan Cabeça; e os meias-atacantes Ingro e Vitinho. O volante Alison cumpriu suspensão na rodada anterior.

Uma possível escalação tem Matheus; Luis Gustavo, Wallace, Igor Silva, Eliel; Jean Martim, Alison; Vitinho (Paulinho), Ingro e Tallyson (Carlos Renato); Mariotto.

O técnico Alexandre Lopes está no comando do Hercílio Luz desde a demissão de Felipe Moreira, após empate em 3 a 3 com o Internacional na quinta rodada. Até aqui são dois empates e uma vitória do novo treinador.

37 jogos oficiais

16 vitórias do Brusque

14 empates

7 vitórias do Hercílio Luz

50 gols do Brusque

31 gols do Hercílio Luz

Como assistir a Brusque x Hercílio Luz

Acompanhe Brusque x Hercílio Luz em omunicipio.com.br, com a transmissão da partida ao vivo em imagens da MBTV e o painel com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 17h30.

Ingressos

Ingressos para a partida podem ser adquiridos no site Ingresso Nacional a R$ 30, com direito a meia entrada. Compras pelo site estão sujeitas à inclusão de taxa de 10%.

