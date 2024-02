Motociclista fica gravemente ferido após colidir com van escolar no Paquetá

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente com uma van escolar na tarde desta sexta-feira, 16, na Travessa Lagoa Dourada, no bairro Paquetá. O acidente aconteceu por volta de 12h.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a vítima, de 19 anos, foi encontrada deitada na via. O homem estava desorientado e repetindo falas. Ele possuía diversos ferimentos no rosto, dores nas costas e na região pélvica. O homem foi levado para o Hospital Azambuja.

O condutor da van não sofreu ferimentos. Informações sobre a dinâmica do fato e identidade dos envolvidos não foram divulgadas, assim como o número de pessoas que estavam na van.

