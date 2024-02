Brusque disponibilizará ônibus para torcida acompanhar jogo contra Hercílio Luz; saiba como garantir vagas

O Brusque, em parceria com a Havan, disponibilizará dois ônibus para a torcida quadricolor para o jogo de domingo, 18, contra o Hercílio Luz, no Estádio das Nações, pela nona rodada do Campeonato Catarinense. As vagas são limitadas.

O jogo começa às 18h. Os dois ônibus sairão do posto de combustível da Havan às 15h e retornarão após a partida. Haverá também um ônibus destinado aos membros da torcida organizada do Bruscão.

A listagem para o ônibus deverá ser preenchida somente nesta sexta-feira, 16, à tarde, no horário de funcionamento da secretaria do clube, na Arena Multiuso.

Como funcionará:

Os torcedores deverão ir das 13h30 às 18h até a secretaria para deixar o nome e o RG para a lista do ônibus. Outra possibilidade que os torcedores possuem é a de entrar em contato com Tainara pelo número de WhatsApp (47) 3306-7287 e passar as informações dentro do horário das 13h30 até as 18h.

