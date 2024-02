Menino que se afogou em piscina no Sul de Santa Catarina e foi resgatado vai a praia agradecer salva-vidas

O pequeno Theo, de 2 anos, visitou na terça-feira, 13, o posto de salva-vidas da praia de Balneário Figueirinha, em Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, para agradecer aos salva-vidas.

Theo sofreu um afogamento na piscina de casa no domingo, 11, e os pais da criança foram até o posto da praia para pedir ajuda. Os salva-vidas foram até a residência e salvaram Theo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Theo sofreu um afogamento de grau 5, um dos mais graves da escala. Posteriormente, a criança foi encaminhada em estado estável ao hospital em Tubarão, município da região, para atendimento médico.

A visita de Theo ao posto de salva-vidas da Figueirinha, acompanhada pelos pais do menino, foi divulgada nos perfis do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e pelos quartéis de Jaguaruna e Tubarão no Instagram.

Com o encontro, Theo pôde conhecer a equipe que o atendeu.

Veja a publicação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBMSC – Jaguaruna (@cbmsc.jaguaruna)

