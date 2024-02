Homem com mandado de prisão expedido no Paraná é preso em Brusque

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Civil, por intermédio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, pelos crimes de roubo e constrangimento ilegal ocorridos no Paraná. A prisão ocorreu no bairro São Pedro na noite da quinta-feira, 15.

Segundo a polícia, o homem possui uma extensa ficha criminal em Santa Catarina por crimes como roubo, roubo de comércio, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, constrangimento ilegal, ameaça, lesão corporal, entre outros.

Ele ainda responde em liberdade por crimes cometidos no estado catarinense. A prisão foi realizada durante as investigações do homicídio que ocorreu no bairro São Pedro na noite da terça-feira, 13.

Após os procedimentos policiais, o homem foi conduzido a Unidade Prisional Avançada de Brusque, onde permanece à disposição da Justiça.

