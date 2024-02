VÍDEO – Novo deslizamento atinge cratera na BR-470, em Rio do Sul, e prejudica reconstrução do trecho

Na manhã desta sexta-feira, 16, ocorreram novos deslizamentos de terra próximo da cratera que abriu no quilômetro 143 da BR-470, em Rio do Sul. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) irá avaliar o impacto dos episódios, uma vez que há máquinas e equipamentos que ficaram soterrados. Não há vítimas. Uma testemunha flagrou momento do deslizamento.

O DNIT reforça que a rodovia deve permanecer fechada até estar em condições de segurança e trafegabilidade para todos. Segundo a nota oficial, o trecho da BR-470 em Rio do Sul recebe cerca de 14 mil veículos por dia, sendo que 3 mil são veículos pesados.

As equipes da entidade seguem trabalhando de forma emergencial para retomar o tráfego da BR-470. O prazo de liberação segue os sete contados a partir desta quarta-feira, 14. Porém, destacam que o serviço é complexo pelo volume de reaterro necessário para recompor a plataforma da BR-470 devido à cratera.

Adriano Schera estava no local gravando vídeos da cratera, a pedido de conhecidos, quando registrou o momento exato em que houve um novo deslizamento. Confira o vídeo:

