Represa de estação de tratamento apresenta vazamento e moradores do Limeira e Poço Fundo podem ficar sem água

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque comunicou que a represa da estação de tratamento (ETA) do Limeira amanheceu com um vazamento. Sendo assim, há possibilidade de moradores da região ficarem sem água nesta sexta-feira, 16, e no sábado, 17. As informações foram divulgadas pelo Samae no início na tarde desta sexta. Equipes atuam no local para resolver o problema.

O diretor-presidente da autarquia, Cláudio Adão Pereira, Larissa Bononomi, diretora administrativa, e a equipe técnica e engenheiros do Samae estiveram no local nesta manhã para verificar o problema.

Assim que o problema foi identificado, imediatamente uma equipe iniciou os reparos. Em decorrência deste concerto, o Samae teve que esvaziar toda a represa da ETA Limeira e, consequentemente, interromper o tratamento de água.

A previsão é que até o final do dia o problema seja finalizado, mas o tempo de secagem será de mais 8 horas, o que pode causar desabastecimentos pontuais e temporários na região do Limeira e do Poço Fundo.

