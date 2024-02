O Brusque fará seu 38º jogo oficial contra o Hercílio Luz às 18h deste domingo, 18, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. As equipes tentam se consolidar no G-8. O Leão do Sul está invicto há cinco jogos, mas com apenas uma vitória no período; o Marreco vem de um triunfo sobre o líder Criciúma, interrompendo sequência de seis jogos sem obter os três pontos.

De 1995 a 2022, o Brusque manteve uma série de 13 jogos sem perder para o Hercílio Luz, com sete vitórias e seis empates. Houve um longo hiato entre 1995 e 2013 por conta de um longo período inativo do time alvirrubro.

A última vitória do Hercílio Luz sobre o Brusque foi obtida em 30 de janeiro de 2022: 3 a 2 no Aníbal Torres Costa. Os gols dos donos da casa fooram marcados por Vitinho, Tito e Luan. Alex Sandro e Zé Mateus balançaram as redes pelo Brusque. Rodolfo Potiguar perdeu pênalti quando o placar era 2 a 0 para o Leão do Sul.

No jogo seguinte, o mais recente, o Brusque venceu por 2 a 1 de virada. Giovani abriu o placar e Olávio marcou dois gols no segundo tempo.

As equipes decidiram a Copa Santa Catarina de 2018, a quarta conquistada pelo quadricolor, terminada em uma disputa de pênaltis em Tubarão.

Em 2019, na segunda fase do Brasileiro Série D, o Marreco levou a melhor sobre o Leão do Sul: 0 a 0 na ida em Tubarão e 2 a 0 no Augusto Bauer.

Ao todo, são:

37 jogos oficiais

16 vitórias do Brusque

14 empates

7 vitórias do Hercílio Luz

50 gols do Brusque

31 gols do Hercílio Luz

Partidas válidas por Catarinense Série A, Catarinense Série B (Divisão Especial), Copa Santa Catarina e Brasileiro Série D.

O Hercílio Luz foi o adversário do primeiro jogo oficial do Brusque, em 24 de janeiro de 1988, com vitória quadricolor por 3 a 1 no Augusto Bauer.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Brusque 3×1 Hercílio Luz (24/01/1988 – Catarinense)

Último jogo: Brusque 2×1 Hercílio Luz (22/01/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 5×0 Hercílio Luz (07/10/1990 – Copa Santa Catarina)

Maior derrota: Hercílio Luz 3×1 Brusque (06/11/1994 – Catarinense Série B)

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: