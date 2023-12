Câmara dos Deputados aprova homenagens a pessoas e municípios catarinenses

Homenagens

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou ontem uma série de propostas de homenagens a pessoas e municípios, além da criação de datas comemorativas. De SC foram os projetos que denomina Campus Universitário Governador Luiz Henrique o campus da UFSC em Joinville; o que nomeia “Willy Alfredo Zumblick” o túnel construído no morro do Formigão, em Tubarão, e o que denomina Florianópolis como Capital Nacional das Startups. Os projetos agora seguem para votação em plenário.

Quem é

Este espaço publicou segunda-feira nota dizendo que “certamente por apostar na impunidade – que não deu certo – uma empresa de Governador Celso Ramos construiu uma casa, muros, canalização de curso d’água, estacionamento, açude e até um campo de futebol, além de suprimir vegetação nativa, tudo em área de preservação permanente que levou, inclusive, ao fechamento do acesso público à praia”. Na aludida empresa, não citada na informação emitida pela Justiça Federal em SC, quem tem a maioria de suas cotas é o ex-deputado federal e estadual Cesar Souza, que vai recorrer.

Pressa

Sem perder um dia de seu extraordinário momento econômico, a administração municipal de Balneário Camboriú informa que as obras de revitalização da Praia Central da cidade estão a todo vapor. O primeiro trecho, de 230 metros de extensão, deverá ficar pronto primeiro semestre de 2024. O parque linear terá mais de 600 mil m². O mercado imobiliário local diz que a obra deve impactar em cerca de 20% na valorização de imóveis, assim como ocorreu com o alargamento da faixa de areia.

Água imprópria

No Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, realizado segunda-feira na Assembleia Legislativa, a doutora em Química Sônia Corina Hess surpreendeu a todos com uma informação impactante: em pesquisa envolvendo 175 municípios de SC, em 60 detectou-se resíduos de agrotóxicos na água consumida pela população e 50 não poderiam sequer pensar em fornecer água se estivessem localizados na União Europeia. Outro espanto: o engenheiro agrônomo Matheus Fraga, da Cidasc, já pegou amostra de água com 29 produtos diferentes.

Nova eleição

O assunto é ainda tabu no PL de SC, que na maior discrição possível já sonda nomes para o Senado diante de eventual cassação do mandato de Jorge Seif pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até pode ser uma mulher. Mas nada de terremotos diante do que acontecer. O otimismo está lá em cima diante da péssima avaliação que os catarinenses fazem do desempenho de Lula, conforme as três últimas pesquisas. Isso significa, na visão dos liberais, que o patrimônio político de Bolsonaro por aqui continua alto e intacto. A ver.

Sem pedras

Uns devem lembrar de nota, aqui, repetida por vezes, anos atrás, em que um grupelho de ambientalistas-caviar conseguiu barrar projeto de um novo acesso entre Bombinhas e Porto Belo, que já havia, mas não passava de uma trilha. O problema é que havia uma pedra no caminho, literalmente, e uns arbustos de vegetação nativa. O novo acesso da Estrada Geral do Morro da Antena, revitalizada, acaba de ser autorizado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) e deve ser aberto nos próximos dias. Aleluia!

Castigo

O chantagista Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis que sistematicamente desrespeita e até debocha de decisões judiciais quando suas greves – todas elas, recentemente – são consideradas ilegais, acaba de receber um de seus maiores castigos: uma multa de R$ 2,5 milhões, em decisão do Tribunal de Justiça do Estado, por desobedecer ordem para pôr fim à paralisação da categoria em janeiro de 2021, em plena pandemia de covid.

Antidrogas

A Comissão Antidrogas do Legislativo estadual comemora os resultados da inovadora campanha de conscientização realizada nas escolas do Estado. Durante o segundo semestre deste ano foram conduzidas palestras educativas nas regiões Serrana, Sul e Oeste, abrangendo um total de 24 cidades. Ao todo, foram realizadas 125 palestras em 64 instituições educacionais, impactando positivamente mais de 15 mil alunos. O presidente da Comissão é o deputado Lucas Neves (Podemos).

Estarrecedor

Mereceu esparsas linhas e notinhas, ontem, uma informação estarrecedora: a Polícia Federal descobriu um elo financeiro do PCC e do CV dentro da Procuradoria Geral da República, onde atuava Wagner Vinicius de Oliveira Miranda, analista processual da instituição, que tinha acesso a informações, sistemas e dados sensíveis. O tal núcleo financeiro importava arsenal bélico europeu. Socorro!