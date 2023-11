Congressistas catarinenses assinam carta pela democratização do transporte rodoviário brasileiro

Oligopólio

Vários congressistas de SC subscreveram até agora uma carta aberta pela democratização do transporte brasileiro, defendendo a abertura do mercado de transporte rodoviário de passageiros e ingresso de novas empresas ao setor de linhas regulares. O oligopólio no setor, com presença de poucas empresas, se perpetua em SC há décadas. E em alguns Estados mais de 80% das rotas são operadas por apenas uma ou duas empresas. Que fazem e desfazem. Com péssimos serviços e tarifas escorchantes.

Capital x trabalho

Um ministro do Trabalho (Luiz Marinho) que parece odiar patrão, permite isso. Uma portaria desta semana do Ministério do Trabalho revogou a permissão permanente de trabalho aos domingos e feriados para 14 categorias do comércio, que empregam dezenas de milhões. Só se autorizadas por convenção coletiva de trabalho e pela legislação do município! Mais empregos? Que nada! Sindicalismo pelego é isso e um pouco mais. Entidades de classe, como a Fecomércio/SC, espumam. Com toda razão.

Incoerência 1

O mesmo governo que parece vangloriar-se de existirem 33 milhões de brasileiros que passam fome é o que, vias portarias de abrangência nacional, lista peixes e invertebrados aquáticos, cuja captura é proibida devido à ameaça de extinção, como cações e arraias mortos. Outra que deve ser incluída é a corvina, que é a principal espécie capturada pela pesca artesanal e a terceira da pesca industrial em SC. Enquanto isso segue livre a pesca de arrasto tracionada por embarcações motorizadas em águas continentais e no mar territorial e zona econômica exclusiva brasileira.

Incoerência 2

Como soe aos burocratas, tecnocratas e ambientalistas-caviar, suas portarias não respeitam a continuidade, a peculiaridade e a garantia do pescador, em especial o artesanal.

Proficiência

SC foi classificada com o maior índice de proficiência em inglês no Brasil, com nível alto de conhecimento (555 pontos), vindo depois o Rio Grande do Sul (542) e Distrito Federal (540). É o que revela o levantamento deste ano do Índice de Proficiência em Inglês (EF EPI), a maior pesquisa internacional sobre habilidades de inglês.

Mercado livre

Pequenas e médias empresas que decidirem, em 2024, migrar para o mercado livre de energia, no qual é possível fechar contrato diretamente com geradoras em vez de pagar a tarifa das distribuidoras, podem economizar até 42% na conta de luz, conforme simulação da comercializadora de energia Migratio. No caso de SC, por exemplo, a diferença entre o preço da Celesc Distribuidora é de 31%.

Falsa riqueza

Acaba de sair o levantamento completo da operação “Bilionarco”, da Polícia Civil de SC, defragrada dia 27 de outubro, de combate a lavagem de dinheiro do tráfico. Foram 33 carros de luxo, de fazer inveja a colecionadores, com valor superior a R$ 5,2 milhões. O mais caro apreendido foi um Porsche 911 Carrera S, 2020/2021, que custa R$ 927,5 mil. Mas o impressionante é o “capital” bloqueado em contas de membros da quadrilha: R$ 1 bilhão.

Quase nada

A cassação do prefeito de Imbituba, Rosenvaldo da Silva Júnior, emagrece ainda mais o PSB de SC. Era a maior prefeitura que comandava. E ficará esquelético assim que os irmãos Dário e Djalma Berger oficializarem sua saída da agremiação.

Guerra

Lido, alhures: “Enquanto Lula sobe o tom contra Israel, em razão dos ataques contra o Hamas em Gaza, o Hezbollah planeja ataques em solo brasileiro contra comunidades judaicas. É de sabença geral que o Irã financia o Hezbollah com dinheiro e armas e que o Líbano oferece apoio logístico. Não seria o caso de Lula subir o tom contra o Irã e o Líbano, convocando os embaixadores desses países para darem as devidas explicações?”

Sinal digital

Novas autorizações do serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) foram concedidas pelo Ministério das Comunicações, ontem. Moradores de 19 municípios brasileiros poderão acompanhar aos programas de TV com qualidade de som e imagem digital. Dentre eles o catarinense Alfredo Wagner.

Câncer de próstata

Levantamento realizado pela Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, identificou que em 2023 aumentou em 7% o número de homens que buscaram as mais de mil unidades da empresa para realizar exames PSA, de próstata. No recorte identificou-se que o incremento chega a 30% em SC, Paraná e Rio Grande do Sul contra apenas 5% em São Paulo.