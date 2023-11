Jornal O Município lança webdocumentários e filtro no Instagram em especial de 50 anos da Unifebe

Em comemoração aos 50 anos da Unifebe, o jornal O Município lança o especial em vídeo “Unifebe: ontem, hoje e amanhã” nesta sexta-feira, 17. A produção engloba dois webdocumentários que contam a história do Centro Universitário de Brusque e os planos da instituição para os próximos anos. Além disso, um filtro especial será lançado no Instagram @omunicipiobrusque.

Conduzido pela jornalista Bárbara Sales, a produção é dividida em dois vídeos, com imagens do cinegrafista Tiago Schumacher. O primeiro será lançado nesta sexta e aborda a história da Fundação Educacional de Brusque, a Febe, que deu início ao ensino superior na cidade.

Assista ao primeiro wedocumentário sobre a história da Unifebe:



O vídeo conta com entrevistas exclusivas com professores e alunos da primeira turma formada. “É uma história muito rica, de muita luta e união da comunidade. Procuramos explorar os momentos mais importantes da história que contribuíram para termos a Unifebe de hoje”, detalha a jornalista.

Já o segundo webdocumentário será lançado na próxima quinta-feira, 23, e mostrará como a instituição se transformou ao longo dos anos e se tornou uma grande potência em Santa Catarina.

Além disso, a segunda parte traz as expectativas para a Unifebe nos próximos 50 anos. Portanto, os dois webdocumentários se complementam.

Os vídeos estarão disponíveis em omunicipio.com.br/unifebe50anos, além do canal oficial do YouTube, página do Facebook e Instagram do jornal O Município.

Filtro especial

Junto com o lançamento do primeiro webdocumentário, um filtro especial é divulgado pelo @omunicipiobrusque no Instagram. A proposta é fazer os leitores se divertirem e aproximá-los do jornal e da Unifebe.

O filtro especial traz a pergunta “Que tipo de aluno da Unifebe você é/foi?”. Várias respostas aparecem e, ao clicar na tela durante a gravação, o filtro seleciona uma das respostas. Cada uma delas contam coisas que os alunos faziam e que lembrem a Unifebe.

Conforme o coordenador de estratégias digitais, Wendel Rudolfo, a criação do filtro passou por várias mãos, como a do produtor multimídia Diego Martins. As ideias foram refinadas, para que as opções sejam coerentes para a comunidade da instituição e para a cidade de Brusque.

“O fato de o Diego e eu sermos egressos da Unifebe ajudou bastante na hora de criar e selecionar as frases”, ressalta Wendel. Toque aqui, experimente o filtro e divirta-se!