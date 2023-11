Essa semana fez dois anos da turma tomando banho de piscina no Centro Empresarial. Vamos lembrar a entrevista que o estagiário quarta série fraca do Papo de Bar fez com essa turma gente fina, elegante e sincera.

Entrevista fictícia com os moradores de rua que tomaram banho na piscininha do Centro Empresarial, lembrando que qualquer semelhança é mera coincidência.

Estagiário do Papo de Bar: Boa tarde rapazi, tudo na santa? Por acaso foram vocês que tomaram banho de piscina ali no Centro Empresarial essa semana?

Cidadão de Bem 1: Sim, sim, seu moço, foi nóis mesmo! Visse na tênét? Tamo famoso né, cara? Será se vamo aparecer na videocassetada do Faustão, na Globo?

Estagiário: O Faustão não tá mais na Globo.

Cidadão de Bem 1: Para né cara, tás achando que eu sou trouxa! Até parece que o gordo lá ía largar um filé minhão desses?! Um cara desses sair da Globo é igual nóis sair daqui de Brusque pra querer ir morar lá em Oval D’Oeste.

Cidadão de Bem 2: Faustão foi pro Néutifliquis, ano passado já, depois da “pidemia”.

Cidadão de Bem 3: Ah é cara, ele tá trabalhando na Band agora.

Cidadão de Bem 1: Band não é aquele clube dos bacana que tem ali em cima daquele morro?

Estagiário: Band é um canal de televisão, ô!

Cidadão de Bem 2: Claro, vocês não se lembra daquele gordão falando “Bandeirante, o canal do esporte”!

Cidadão de Bem 1: Ah, tá!

Estagiário: Seguinte pessoal, estou aqui para entrevistar vocês pro Papo de Bar.

Cidadão de Bem 3: Bar? Aí sim guri… falasse a nossa língua tá…

Cidadão de Bem 2: Eu tinha um bar, mas faliu, tomei o estoque todo…

Estagiário: A população queria saber quem teve a ideia de ir lá tomar banho na piscina?

Cidadão de Bem 1: Piscinha amor, piscininha amor… já escutou esse som?

Estagiário: Sim, já.

Cidadão de Bem 1: Nóis tava curtindo esse som e tomando aquele old barreiro doze ano, aí passou um caminhão de uma firma de piscina ali perto da figueira.

Cidadão de Bem 2: Isso mesmo, daí o coisa ali falou: “Ah um patchicum agora, né?”

Cidadão de Bem 1: E outro falou assim: “bumbum patchicum dum tucurundum” e bem na hora que ele acabou de falar passou uma daquelas moça do CDL que dá as multa nos carro dos playboy.

Cidadão de Bem 3: Aí eu disse: “Vamo ali no prédio do CDL, tem uma piscínica ali e ainda por cima tem sombra”.

Cidadão de Bem 1: Altos lugar parceiro, só faltava uma quadrinha de beach tennis ali do lado, daí humilhava, tá!

Estagiário: Então resolveram ir pra lá?

Cidadão de Bem 2: Sim sim… mas primeiro esperamo uma dondoca sair dali da farmácia e pedimo pra ela uns trocado pra comprar um bronzeador pra nóis. Porque nóis é ticum, mas nóis não é tolo, né senhor!

Cidadão de Bem 3: E ainda sobrou dinheiro pra comprar 6 latinha no mercado.

Estagiário: E vocês estavam em quantos?

Cidadão de Bem 2: Nóis tava em 5.

Cidadão de Bem 1: Daí brigamo no mercado porque esse cara sem vergonha ali queria ficar com duas pra ele e só uma pra nós.

Cidadão de Bem 3: Vocês são muito guloso, não tem fundo, eu se arrependi de ter pedido dinheiro pra madame ali.

Estagiário: E como resolveram isso?

Cidadão de Bem 3: Fácil né, abri a latinha que tava sobrando e cada um deu um gole até acabar.

Estagiário: Dali foram pra lá?

Cidadão de Bem 1: Depois que expulsaram nóis do mercado nóis fomo.

Cidadão de Bem 2: Tem que falar pro moço que expulsaram nóis só porque a gente tava tomando essa latinha ali do lado onde bota as bebida pra gelar no mercado.

Cidadão de Bem 3: Tava altos calor dos inferno na rua e os cara queria que a gente bebesse aonde será?

Cidadão de Bem 1: Na padaria di certo. É muito sofrimento seu moço.

Estagiário: Que novela pra chegar lá, hein?

Cidadão de Bem 3: Fomo correndo ainda.

Cidadão de Bem 2: É verdade, chegamo lá parecia que nóis tava na banheira do Gugu.

Cidadão de Bem 1: Só faltou as gostosa, né! Mas a turma ali é tudo uns quirido, eles entende nóis, trata nóis bem!

Cidadão de Bem 3: É verdade, até o cara que filmou nóis, falaro que é o dono do CDL, gente boa esse cara ali!

Estagiário: Mas vem cá, vocês sabiam que a Câmara de Vereadores está pedindo a

internação compulsória de vocês?

Cidadão de Bem 1: O que? Só por que nóis tomamo banho de piscina já querem levar nóis internado?

Cidadão de Bem 3: Só que faltava eles querer acabar com essa vida boa nossa, nóis temo nossos direito.

Cidadão de Bem 2: Compulsório? meu pai perdeu um carro zero pro Sarney por causo dessa porcaria aí… vagabundos…

Estagiário: Sim, mas e agora, o que vocês vão fazer?

Cidadão de Bem 1: O mesmo de sempre, moço!

Estagiário: O que?

Cidadão de Bem 1: Nada, né!

Conselho do He-Man para a estória de hoje

“Na estória de hoje vimos que quem trabalha, cria sua família da melhor maneira possível, paga seus impostos, gera empregos, respeita o convívio em sociedade está errado e quem não faz nada disso “acha” que está certo.” – He-Man

Isso é “feiki nius”

Essa semana rolou uma daquelas “Fake News” que pegam a turma de calça curta e o boato se espalha mais que fofoca de separação de casal. A notícia falsa era que o Rio Nilo, no Egito, estava ficando com a sua água com a cor de sangue. Pelo colorido no rio, na hora eu já me lembrei da paleta de cores do nosso rio Itajaí-Mirim e pensei comigo que alguém aqui de Brusque tinha aberto uma filial da sua empresa lá nas terras dos Faraós. Mas era mentira mesmo, igual quando o nosso rio aqui fica colorido, tudo mentira!

Puxando o Saco

Sabedoria Butecular

“Você sabia que a falta de sexo causa perda de memória e outra coisa que eu não me lembro mais?”