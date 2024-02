Efetivo reduzido: Polícia Militar perde quase 30 mil integrantes no Brasil em 2023

PMs encolhidas

As Polícias Militares do Brasil perderam 30 mil integrantes em uma década, conforme pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada ontem. Seu efetivo em SC era de 11.533 policiais em 2013, que baixou para 9.589 (-16,9%) em 2023. O estudo mostra ainda que 15 Estados apresentam o percentual de ocupação das vagas na PM abaixo da média nacional (69,3%), sendo que em quatro deles a ocupação dos postos existentes está abaixo de 50%. São SC, Goiás, Amapá e Paraíba.

Dupla face

É interessante o comportamento dos políticos. Como explicar as assinaturas dos deputados federais catarinenses Ismael dos Santos e Darci de Matos, os dois do PSD, no pedido de impeachment de Lula se os mesmos, conforme o portal Congresso em Foco, tem votado 75% e 93%, respectivamente, com o governo nas votações na Câmara?

Campeã de importação

A localização estratégica, a vocação logística, o arrojo dos empresários locais e pequenas vantagens fiscais levaram Itajaí a desbancar os grandes centros e se tornar o principal importador do país em 2023. Empresas sediadas na cidade importaram no ano passado US$ 13,1 bilhões, o que representa 5,47% de todas as importações do Brasil. O levantamento foi realizado pela Tek Trade por meio das informações disponibilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Algo mais

Uma poderosa operação de segurança e fiscalização suspendeu ontem as atividades de 14 peixarias que funcionam no histórico Mercado Público de Florianópolis. Fiscais tributários não fizeram parte, infelizmente. Se tivessem participado poderiam saber (ou sabem?) quais motivos impedem que algumas delas aceitem pagamentos por pix ou cartão de crédito.

Vigilância total

Além da imprensa, outros observadores estavam mais que atentos ao que acontecia no palanque da Avenida Paulista, domingo. Informou-se ontem que os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, de Goiás, conversaram antes com o ministro “supremo” Gilmar Mendes. Jorginho Mello não teve tal preocupação. Só ficou apreensivo com o feroz discurso do pastor Silas Malafaia atacando o STF. Quando o tom dos ataques começou a subir mais alto, Jorginho, discretamente, saiu do palanque.

Esperando

O ex-governador Raimundo Colombo (PSD) foi fazer consultas com experts no assunto e agora tem a quase certeza de que o senador Jorge Seif (PL-SC) perderá o mandato por abuso de poder econômico. Fez campanha usando avião do empresário Luciano Hang e não declarou isso à Justiça Eleitoral. Se isso acontecer, Colombo assume, como segundo mais votado em 2022.

Queda histórica

O trade turístico de SC sente muito o que foi a temporada de turistas argentinos por aqui neste ano. Foram 110 mil a menos desde janeiro dos que vem por terra, -19% comparativamente ao mesmo período de 2023, consequência da inflação e da desvalorização do peso no país vizinho. Compensatoriamente, houve ampliação de 26,6 mil no número de argentinos pela via aérea e por meio de cruzeiros, diz a Embratur.

Herói da Pátria

O senador Esperidião Amin (PP-SC) apresentou projeto que inscreve o nome de Jerônimo Francisco Coelho no Livro dos Heróis da Pátria. Catarinense de Laguna, foi engenheiro, jornalista e militar e se destacou na política brasileira como brigadeiro, deputado na Assembleia Legislativa Provincial Catarinense, deputado geral representando SC, conselheiro geral do Império, conselheiro do Imperador, presidente das Províncias do Pará e do Rio Grande do Sul e ministro da Marinha e da Guerra do Brasil, entre outras funções militares exercidas no século 19.

Motolâncias

O uso de motos no atendimento de urgência em SC, via Samu, inicialmente em Balneário Camboriú e Itapema, deu resultados tão bons que o governador Jorginho Mello autorizou a compra de outras 10 para que possam atender inicialmente em Florianópolis e Palhoça. O curso é de R$ 300 mil.

Isolamento

Conforme dados do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, do governo estadual, em 29 municípios de SC, no ano passado, existiam 47 mil domicílios sem atendimento de internet, seja por fibra ótica ou via celular. Em pleno século 21!?