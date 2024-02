Conselho Tutelar de Brusque e Unifebe firmam parceria para atividades educativas e contra abusos nas escolas

Na última quarta-feira, 21, integrantes do Conselho Tutelar de Brusque estiveram reunidos com o Centro Universitário de Brusque (Unifebe). O encontro alinhou uma série de trabalhos em conjunto, com a intenção de viabilizar uma parceria no âmbito educacional e preventivo.

Na ocasião, participaram a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, o vice-reitor, professor Sergio Rubens Fantini, o pró-reitor de Graduação, professor Sidnei Gripa e a pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, professora Edineia Pereira da Silva, além dos conselheiros empossados em janeiro deste ano, Pollianna Gonçalves Silva, Analice Floriani e Fernando Santana de Castro.

Rosemari Glatz falou sobre a parceria entre as instituições. “É uma parceria contínua, que também deverá envolver outros órgãos e entidades para verificarmos juntos possíveis soluções para os problemas que ocorrem com frequência na sociedade e, muitas vezes, acabam por chegar ao Conselho Tutelar. Como comunidade precisamos pensar e trabalhar em conjunto”, enfatiza a reitora.

A parceria prevê a possibilidade de atendimentos psicológicos oferecidos pela Clínica Escola em Psicologia (CESP) e jurídicos feitos no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), além de encaminhar os casos de abuso e violação dos direitos das crianças e adolescentes. Já com os cursos de Licenciatura, a instituição auxiliará nas atividades educativas e de prevenção nas escolas.

Além da conversa, os conselheiros visitaram os espaços do NPJ, da Clínica Escola e de outras instalações do campus Santa Terezinha.

Leia também:

1. Crescimento de MEIs: Brusque registra mais de 12 mil novos microempreendedores em cinco anos

2. Brusque tem o gás de cozinha mais caro entre as maiores cidades de Santa Catarina

3. VÍDEO – Homem xinga mulher e ameaça agredi-la com pedra no Centro de Brusque

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (26 a 27/02)

5. Duas mulheres são presas suspeitas de envolvimento em roubo a idoso no Centro de Brusque

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: