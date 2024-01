Em 2023, mais de 12 milhões de telefones foram cadastrados na plataforma Não Perturbe

Não me perturbe

A plataforma Não Me Perturbe, em operação desde julho de 2019, fechou 2023 com mais de 12 milhões de números de telefone cadastrados para não receber chamadas de telemarketing de empresas de telecom e de oferta de crédito consignado. Falta agora pôr um fim nas operadoras que usam computadores para fazer ligações que emudecem quando atendidas, e depois desligam-se. Um abuso.

Interesse político

Este espaço hesita, de vez em quando, quanto a valorização da política. Se convence mais agora de sua importância com dados de uma pesquisa sobre o perfil dos eleitores brasileiros mostrando que 45% dos entrevistados têm interesse no assunto, em diferentes grupos sociais e faixas etárias. Dos entrevistados, 87% confirmam intenção de votar neste ano de eleições municipais. Na pesquisa, mais de 60% também declararam que sempre ou quase sempre conversam sobre política. O que se tem que lamentar é que ainda a grande maioria dos políticos não sabe honrar, sob todos os sentidos, o prestígio que o eleitor devota a eles.

Cópia

Nada se cria, tudo se copia. A Praia de Pajuçara, na orla de Maceió, capital de Alagoas, vai ganhar uma roda-gigante de 45 metros, a ser inaugurada em dezembro. A nova atração turística será operada pela empresa Interparques, a mesma da roda de Balneário Camboriú, da cidade de São Paulo e de Canela, Serra gaúcha.

Espetáculo

Tem data definida – de 14 a 30 de março – a apresentação do espetáculo “A Tomada de Laguna”, no centro histórico da cidade, agora com definição completa do elenco com a escolha dos intérpretes dos dois personagens principais. No papel de Anita Garibaldi atuará a atriz Thais Belchior e no de Giuseppe Garibaldi o ator Miguel Coelho. Na direção está o incansável Adílcio Cadorin.

Voos extras

O Carnaval de Laguna, apesar de alguns impasses, tem fama nacional. É por isso que durante a folia, o Aeroporto Regional de Jaguaruna terá oito voos extras dentre os 32 que a voadora Latam fará no período do terminal de Guarulhos para SC. Serão quase 40 mil passageiros.

Pesadelo

A entrega do Contorno Viário da Grande Florianópolis, que por acordo judicial deveria ter ocorrido em dezembro passado, não será mais. A concessionária Arteris espremeu-se toda para admitir que, agora, o novo prazo é julho. Se contratos e acordos valessem alguma coisa, a obra deveria estar pronta há 12 anos atrás.

O campeão 1

Há uma certa unanimidade na crônica esportiva estadual ligada ao futebol: o Criciúma, que começou o ano vencendo a Recopa Catarinense com estádio cheio e time afinadíssimo, tem tudo para abiscoitar o título estadual de 2024. Confirmou isso com o sonora goleada por 4 a 1 no Figueirense na sua estreia no Catarinão, sábado. Apesar dos esforços, os concorrentes já são vistos como coadjuvantes, mesmo sendo estes o Avai, Chapecoense e Brusque.

O campeão 2

A posição do Criciúma, hoje, no futebol catarinense, não caiu do céu. É resultado de cuidadoso planejamento e, o que falta muito nos demais, verdadeiro apreço pelo seu torcedor, que quando foi ver seu time conquistar a Recopa Catarinense, semana passada, viu um novo banheiro com fraldário e um espaçoso bar sob a arquibancada, ao lado das cabines de imprensa. Logo verá uma rampa (eliminando escadas), ainda em construção.

Câmeras corporais

O Ministério da Justiça vai anunciar nos próximos dias várias medidas para reduzir a letalidade policial. Dentre elas está um projeto de lei para institucionalizar o uso de câmeras corporais pelas forças de segurança. Não consta que para fundamentar a iniciativa tenha feito consultas ao governo de SC onde atualmente 26% da tropa da Polícia Militar usa o equipamento. É o maior percentual dentre todas as PMs do país.

Inspiração

O ministro “supremo” Luís Roberto Barroso não diz publicamente o que se sabe nos bastidores do Judiciário, ou seja, que ao lançar o chamado Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, para que magistrados dispensem formalidades excessivas em suas sentenças e manifestações, teve como exemplo o abominável caso de novembro passado, em Xanxerê, em SC, que uma arrogante juíza do Trabalho exigiu que uma humilde testemunha a tratasse por “excelência” em uma audiência. A propósito, antes de receber uma penalidade do Conselho Nacional de Justiça, pediu licença médica. Merecia demissão.