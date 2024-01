O clima em Brusque e região está passando por uma notável transformação no que diz respeito às leituras dos termômetros. De maneira sutil, essa mudança teve início no domingo, 21, e a previsão é de que se estenda ao longo dos próximos dias.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, essa virada do tempo representa a transição do cenário típico de verão, que tanto vinha impactando as cidades do Vale de Itajaí durante grande parte deste mês de janeiro.

Agora, cede espaço a temperaturas mais amenas, prenunciando um outono antecipado que moldará o panorama meteorológico ao longo desta semana, de acordo com as análises do profissional.

Temperaturas de outono à vista

Em linhas gerais, as próximas madrugadas, conforme as previsões de Scheuer, se prenunciam bem amenas, e tardes proporcionando um aquecimento pouco expressivo, com expectativa de oscilação entre 25 a 28ºC.

Inclusive, para aqueles que precisarem sair de casa cedo ou tiverem compromissos durante a noite, é aconselhável, segundo as sugestões do perito em meteorologia, preparar um bom agasalho.

Isso porque as temperaturas mínimas noturnas podem variar entre 15 a 18ºC, e ficando até mesmo abaixo disso em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí.

Clima instável

Quando o assunto é a possibilidade de chuva, tanto nesta segunda-feira, 22, quanto nos demais dias desta semana, a perspectiva é de um clima variável devido à influência da umidade marítima, conforme indicado por Scheuer.

Em termos mais diretos, isso significa que os moradores de Brusque ou de qualquer outra cidade no Vale do Itajaí que estejam planejando atividades ao ar livre de média a longa duração devem permanecer atentos.

Essa cautela, pois, se justifica pelo fato de que eles podem se deparar com a chegada da precipitação, sem um horário específico determinado.

De maneira ampla, o prognóstico meteorológico aponta então para uma semana instável, com previsão diária de chuva.

O especialista, inclusive, não descarta a possibilidade de eventos com pancadas mais intensas.

Nessa perspectiva, a presença do sol está prevista em intervalos curtos, sem predominar ao longo do período.

Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O clima na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados em alguns locais até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

