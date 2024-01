Edson Censi, um pintor visionário de 37 anos, residente em Brusque, destaca-se como o protagonista de uma história de vida extraordinária, entrelaçada com suas notáveis obras de arte.

Residente no bairro Cedro Alto, ele compartilha suas lembranças de uma época bastante distinta, marcada pelos anos 1990, quando a presença da internet ainda não moldava o cotidiano.

As brincadeiras favoritas de Edson, naquela época, resumiam-se a desenhar em suas tarefas escolares, recebendo, já naquele momento, muitos elogios dos professores.

Arte adormecida

Edson cresceu imerso na beleza do ambiente ao redor de sua casa no Cedro Alto. Sua atenção era constantemente capturada pelas cores incríveis que emanavam desse entorno natural e suas diversas combinações de cores.

Mesmo sendo elogiado na escola, na época não teve muitas oportunidades para aprimorar seu talento. Com o passar do tempo, a vida ocupada fez com que esse sonho ficasse guardado, quase esquecido.

Logo depois que se casou, Edson mergulhou de cabeça em uma profissão que lembrava sua habilidade artística: pinturas residenciais.

Trabalhando nisso, memórias do passado voltaram à cena, já que, paralelamente, costumava também fazer alguns trabalhos artísticos.

Os anos se passaram desde os dias de infância, mas o desejo de aperfeiçoar seu dom sempre esteve presente.

Arte despertada na pandemia

A reviravolta aconteceu em 2020, durante a pandemia da Covid-19, quando Edson e sua esposa decidiram adquirir um curso on-line de pintura de telas para o filho, que estava com tempo ocioso devido à situação gerada pela pandemia.

“Foi como tentar apagar fogo com gasolina”, revela Edson, cheio de emoção. Sua empolgação foi tanta que acabou matriculando-se no curso, e a partir desse momento, não conseguiu mais interromper sua jornada artística.

Compartilhando suas pinturas nas redes sociais, Edson recebeu uma onda de elogios dos seus seguidores, que então não hesitaram em fazer encomendas das suas obras.

Entre alvenaria e telas

No momento, Edson concilia seu tempo entre as pinturas residenciais e suas criações artísticas, mas anseia em breve dedicar-se exclusivamente ao universo das telas.

Para ele, trabalhar com painéis artísticos é gratificante. Conforme explica, cada camada revela uma transformação, elevando o simples ao elaborado, dando forma à sua visão artística.

“Às vezes, é preciso esperar semanas pela cura da tinta, mas o resultado compensa pela satisfação que isso me proporciona. Afinal, o que são semanas para quem esperou décadas para viver esse sonho”, relata Edson com a tranquilidade de quem alcançou seu sonho ao longo do tempo.

Esta história mostra a força e a dedicação ao dom que ele recebeu. Ele não está apenas pintando telas, está criando uma obra de arte inspiradora com a própria vida.

Obras de arte em exibição

Encerramos esta pauta em grande estilo e qualidade, decidindo enriquecê-la com uma nova seleção de imagens, complementando aquelas já apresentadas anteriormente.

Convidamos você a explorar as obras de arte deste talentoso artista brusquense, cujo dom para a pintura é verdadeiramente cativante.

*Autoria: Edson Censi >>

