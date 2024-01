Identificado adolescente encontrado enterrado em área de mata no Oeste catarinense

Foi identificado como Jackson Pietro de Lima o adolescente de 15 anos que foi encontrado enterrado em uma área de mata em Xaxim, no Oeste catarinense, na quarta-feira, 3.

Segundo familiares de Jackson, o adolescente estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro.

A Polícia Militar soube do caso por meio de uma denúncia anônima. Segundo a PM, o denunciante relatou que passeava a cavalo em uma região de mata e viu o corpo.

Ao realizar as buscas, os policiais encontraram um par de chinelos e, logo a frente, um local com vegetação e terra mexida. Após retirar a terra, viram parte do cadáver.

A Polícia Científica foi acionada e retirou o corpo da cova. Segundo a polícia, ele tinha marcas de tiro. Não foram divulgadas mais informações sobre o caso.

