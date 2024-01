O calor típico de verão está prestes a retornar à região de Brusque no primeiro fim de semana de 2024, com previsões indicando temperaturas acima de 32 a 33ºC, especialmente a partir do domingo, 7.

Antes desse aumento térmico, a umidade proveniente do mar ainda tende a exercer sua influência sobre a faixa leste de Santa Catarina, abrangendo as cidades do Vale do Itajaí.

Isso ocorre entre esta sexta-feira, 5, e o sábado, 6, resultando, pois, em muitas nuvens nessas áreas.

Essa condição atmosférica deve inibir uma presença mais prolongada do sol e, consequentemente, limitar uma elevação mais significativa nas temperaturas.

Contudo, o ponto de interesse para muitos reside na possibilidade de chuva, pois isso influencia diretamente no planejamento de atividades ao ar livre.

Em uma entrevista para nossa coluna, o meteorologista Piter Scheuer compartilhou detalhes abrangentes sobre a previsão do tempo para este período de janeiro, quando muitos ainda desfrutam de suas merecidas férias.

Acompanhe a seguir as informações detalhadas fornecidas por ele.

Sexta-feira sem calor intenso

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos então este boletim com as previsões meteorológicas para esta sexta-feira.

Tanto Brusque quanto as demais cidades do vale do Itajaí, assim como as praias do Litoral Norte de Santa Catarina, ainda sentirão a influência da umidade proveniente do mar.

Esse sistema continuará a favorecer a presença de uma certa nebulosidade, alternando com algumas aberturas de sol.

Não podemos descartar a possibilidade de eventos de garoa, chuvisco ou até mesmo aguaceiros isolados, sendo o risco de trovoadas bastante reduzido.

As temperaturas não devem alcançar níveis elevados, apesar de uma sensação de abafamento que se fará presente, com picos máximos previstos entre 27 a 30ºC.

Calor aumenta no fim de semana

Ao nos aproximarmos do fim de semana, os modelos de simulação indicam que o sábado ainda estará sob a influência da umidade proveniente do mar sobre a faixa leste do estado.

No entanto, essa influência começa a diminuir, proporcionando um aumento nas aberturas de sol. Apesar disso, o risco de garoa ou chuvisco ainda está presente na previsão.

Esse dia já promete um aquecimento um pouco mais expressivo, com a possibilidade de as temperaturas ultrapassarem os 30°C.

Ao adentrarmos o domingo, os termômetros sinalizam o retorno do calor intenso, podendo atingir máximas acima dos 32 a 33°C em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí.

A probabilidade de trovoadas típicas de verão aumenta consideravelmente entre o meio da tarde em direção à noite.

Portanto, é fundamental ficar atento a essa condição climática que se desenha para o domingo.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos e mais notícias após anúncios

Aqui estão os colaboradores que respaldam, confiam e contribuem para a realização deste trabalho no Blog do Ciro Groh.

Cada parceiro está visível nos banners, ansiosos por seu clique para que possa explorar as ofertas e produtos disponíveis.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – A essência da cultura germânica em Guabiruba então vista no Sternthal

2. VÍDEO – Entre mugidos e emoções, vaca encanta Botuverá com surpresa dupla

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também os registros apenas de garoa, observados até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerramos a pauta de hoje com o registro visual das paisagens enviadas pelos nossos leitores.

As imagens apresentadas ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

1 de 14

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK