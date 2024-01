Casal é preso em Itajaí suspeito de participar de furto de loja de celulares em Brusque

A Polícia Militar prendeu um casal que estava com dois celulares furtados de loja de Brusque na madrugada de quinta-feira, 4. A prisão foi feita horas depois, por volta de 14h40, em Itajaí.

Após receber informações de um furto ocorrido na rua Augusto Maluche, em Brusque, os policiais militares iniciaram as buscas pelos suspeitos.

De acordo com as imagens de câmeras do local, um veículo Kia Optima teria participado do crime. Após rondas, o veículo foi abordado no bairro São Vicente, em Itajaí. Dentro do carro estava um casal.

No carro, os policiais encontraram um MacBook (notebook da Apple) e dois celulares, além de R$ 700 e uma bola, igual a utilizada no furto.

A mulher afirmou ser a proprietária e desbloqueou o aparelho, mas os policiais identificaram que o número de série é o mesmo de um dos aparelhos furtados. Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.

Furto na loja

De acordo com o funcionário da loja, um homem arrombou um contêiner, localizado aos fundos da loja, onde fica a assistência técnica, e cortou um dos cadeados, furtando vários produtos da loja. A ação durou cerca de 50 minutos.

Ainda segundo o funcionário, a loja ainda contabiliza todo o prejuízo, que passa dos R$ 100 mil.

Uma câmera de vigilância flagrou o suspeito caminhando em uma rua há cerca de 200 metros do local. Posteriormente, a Polícia Científica fez a perícia na loja furtada.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: