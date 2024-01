Primeiro teste da temporada

O Brusque faz amanhã o seu primeiro jogo-treino da temporada 2024 contra o São Joseense do Paraná, e é a primeira oportunidade de ver em ação o novo time do técnico Luizinho Lopes. Quer dizer, se é que teremos, pelo menos num primeiro momento, um time novo.

A tendência é que o time que iniciará esse amistoso seja o titular do ano passado com um lateral-direito novo, já que os dois de 2023 da posição deixaram o quadricolor. Com o andar da carruagem, o treinador vai testar formações com os novos reforços. Vai ser interessante ver se o treinador desenvolverá um novo modelo de jogo a partir dos jogadores que ele passa a ter a disposição.

O clube ainda não dá por encerradas as contratações de início de temporada. O último que chegou foi Maycon Douglas, um atacante que estava no ano passado no ABC e que tem passagem pelo Bahia. Teoricamente, faltaria a chegada de mais um jogador de meio-campo para que se feche o plantel para o Catarinense e a Copa do Brasil.

Olhando no geral, o Bruscão fez uma janela de transferências bem interessante, com opções em todas as posições e a permanência de quase todo o time titular do ano passado. Em um Estadual onde você enfrenta times em montagem na primeira fase, ter um time pronto e entrosado desde o começo pode ser um diferencial. Com o jogo de amanhã e mais um segundo teste na semana que vem contra o Nação, o técnico quadricolor vai ter bastante informação para montar o time titular para a estreia contra o Barra.

Patrocínio

A casa de apostas que o Brusque acertou patrocínio para a temporada 2024 representa um aumento considerável no valor investido no clube, em comparação com o concorrente que estampava a camisa no ano passado. Seria um valor comparável até ao que a Havan investirá para colocar sua marca.

Estádios

A Federação Catarinense de Futebol vai realizar uma nova rodada de vistorias nos estádios que receberão os jogos do Estadual. A atenção principal vai para Balneário Camboriú, onde o Brusque jogará, Lages e Concórdia, onde reformas acontecem. No caso do estádio das Nações, o gramado já mostra uma evolução bem considerável. Pessoal do Brusque acredita de que não haverá problemas.