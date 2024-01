VÍDEO – Homem furta mais de R$ 100 mil em produtos de loja de celulares no Centro de Brusque

Cerca de R$ 100 mil em produtos foram furtados de uma loja de celulares na madrugada desta quinta-feira, 4, na rua Augusto Maluche, no Centro de Brusque. Um funcionário contou que a ação aconteceu por volta de 1h.

De acordo com o funcionário, um homem arrombou um contêiner, localizado aos fundos da loja, onde fica a assistência técnica, e cortou um dos cadeados, furtando vários produtos da loja. A ação durou cerca de 50 minutos.

Ainda segundo o funcionário, a loja ainda contabiliza todo o prejuízo, que passa dos R$ 100 mil.

De acordo com a apuração do jornal O Município, o veículo utilizado pelo autor foi localizado. No entanto, o autor não foi encontrado.

Uma câmera de vigilância flagrou o suspeito caminhando em uma rua há cerca de 200 metros do local. Posteriormente, a Polícia Científica fez a perícia na loja furtada.

