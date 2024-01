Prefeitura de Brusque emite nota lamentando morte de ex-servidor

A Prefeitura de Brusque emitiu uma nota de pesar pela morte de Salésio José Heck, aos 54 anos, o ex-servidor público, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 4. Ele atuou por diversos setores da prefeitura, incluindo a Federação Municipal de Esportes e Assistência Social do município.

Salésio faleceu no Hospital Azambuja. Ele morava no bairro Poço Fundo. O velório acontece na Capela Águas Claras e o sepultamento no Cemitério Águas Claras, às 9h desta sexta-feira, 5. Ele deixa três filhos, um neto, demais familiares e amigos enlutados.

A causa da morte não foi informada.

Nota de pesar

Em nota, a prefeitura agradeceu os serviços prestados por Salézio e enfatizou toda dedicação disposta pelo ex-servidor. Confira a nota completa:

“É com imenso sentimento de pesar que a Prefeitura de Brusque informa o falecimento do ex–servidor Salésio José Heck, que nos deixou nesta quinta-feira, aos 54 anos.

Salésio foi uma figura proeminente no serviço público municipal, tendo atuado na Fundação Municipal de Esportes e Assistência Social com extrema dedicação.

A Prefeitura de Brusque presta suas condolências a todos seus entes queridos, amigos e demais membros da comunidade neste momento de profunda dor e luto.

Que seu legado de trabalho, respeito e dedicação ao serviço público sirva de exemplo a todos brusquenses e que suas lembranças nunca saiam de nossos corações.”

